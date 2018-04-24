МО Спасский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Центром муниципального образования «Спасский район» является город Булгар. В Спасском районе 46 населённых пунктов в составе одного городского и 16 сельских поселений
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Заместители района, Исполнительный комитет района, Палаты района, Отдел образования, Учреждения культуры.
Руководитель — Нугаев Камиль Асгатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422840, Спасский район, г. Булгар, ул. Пионерская, 19
- Телефон: (84347) 3-03-92
- Email: bulgar.sovet@tatar.ru
- Сайт: spasskiy.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.04.2018