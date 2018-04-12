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МО Алексеевский муниципальный район РТ

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МО Алексеевский муниципальный район РТ

Общая информация

В Алексеевском районе 59 населённых пунктов в составе одного городского и 19 сельских поселений. Центром муниципального образования «Алексеевский район» является поселок городского типа Алексеевское

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района и исполнительный комитет Алексеевского городского поселения.

Руководитель — Козонков Владимир Константинович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Алексеевское
  • Адрес: 422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, пл. Советская, 1
  • Телефон: (84341) 2-55-31
  • Email: alekseevsk@tatar.ru
  • Сайт: alekseevskiy.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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