МО Алексеевский муниципальный район РТ
Общая информация
В Алексеевском районе 59 населённых пунктов в составе одного городского и 19 сельских поселений. Центром муниципального образования «Алексеевский район» является поселок городского типа Алексеевское
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района и исполнительный комитет Алексеевского городского поселения.
Руководитель — Козонков Владимир Константинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Алексеевское
- Адрес: 422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, пл. Советская, 1
- Телефон: (84341) 2-55-31
- Email: alekseevsk@tatar.ru
- Сайт: alekseevskiy.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018