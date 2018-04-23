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МО Муслюмовский муниципальный район РТ

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МО Муслюмовский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Муслюмовский район» является село Муслюмово. В Муслюмовском районе 71 населённый пункт в составе 19 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместители района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.

Руководитель — Муллин Рамиль Хамзович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Муслюмово
  • Адрес: 423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 41
  • Телефон: (85556) 2-45-00
  • Email: Ramil.Mullin@tatar.ru
  • Сайт: muslumovo.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 23.04.2018

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