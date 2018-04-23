МО Муслюмовский муниципальный район РТ
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Общая информация
Центром муниципального образования «Муслюмовский район» является село Муслюмово. В Муслюмовском районе 71 населённый пункт в составе 19 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместители района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.
Руководитель — Муллин Рамиль Хамзович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Муслюмово
- Адрес: 423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 41
- Телефон: (85556) 2-45-00
- Email: Ramil.Mullin@tatar.ru
- Сайт: muslumovo.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 23.04.2018