Башкирская неделя: обещания Хабирова в Рамазан, скандал на «Башкирском диктанте» и «чекушка» «Башспирта»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Федеральная повестка напрямую отражается на башкирском информационном поле. В Уфе продолжается своя коронавирусная эпопея в Республиканской клинической больнице. В дискуссию по поводу художественных достоинств телесериала «Зулейха открывает глаза» включились и жители Башкортостана. В преддверии мусульманского месяца Рамазан в муфтиятах определили размеры «очистительной милостыни», а глава РБ Радий Хабиров обещал перестать употреблять плохие слова. Отметился очередными громкими карикатурами и художник Камиль Бузыкаев. В неприятные истории попали коммунист Юнир Кутлугужин, «виртуальный чемпион» ХК «Салават Юлаев» и организаторы диктанта по башкирскому языку. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Коронавирусные страсти в РКБ

Республиканская клиническая больница им. Куватова, которая стала очагом заражения коронавирусом, не уходит из новостной повестки. На минувшей неделе в учреждении завершился карантин, но оно продолжило работу в режиме инфекционного госпиталя. «Заложники» РКБ — сотрудники и пациенты — начали возвращаться домой, им предписано провести две недели в самоизоляции.

Пока СКР и прокуратура проводят проверки, временно исполняющим обязанности главврача назначен Евгений Кустов, который ранее работал в Белорецкой ЦРБ. Что касается его предшественницы Эльзы Сыртлановой, то к ней у экспертов и сторонних наблюдателей возникла масса вопросов. Например, известный журналист Глеб Пьяных был весьма категоричен в своих размышлениях, которыми он поделился с «Реальным временем».

— Главврач этой РКБ устроила просто концентрационный лагерь в больнице: всех заперла без объявления причин. После того как на нее все обрушились, она еще стала привлекать главу республики Радия Хабирова, чтобы ее спасали и отмазывали. Губернатор с ней заодно. Но я считаю, что это может объясняться только некоторой связью между нею и губернатором. Я никаких других объяснений не вижу, потому что во многих других регионах главврачей больниц, поликлиник увольняют, причем за меньшие грешки. Например, приехал из-за границы, не сел на карантин — все. А тут глава Башкирии выходит защищать свою блатную врачиху. Коррупционная связь? Я других объяснений не вижу, — комментирует Пьяных.

Однако за Сыртланову заступился знаменитый детский врач Леонид Рошаль, заявив, что главврач стала жертвой интриг.

А уфимский художник Артур Лукьянов нарисовал на стене дома напротив РКБ граффити, чтобы поддержать медиков и их подопечных. По изначальной задумке на рисунке женщина-врач показывает средний палец коронавирусу — копия известного изображения MJ.Hiblen'а. Но пока делались наброски, чиновникам мэрии Уфы этот жест показался неприличным, и они решили заменить средний палец указательным. Итоговый вариант вызвал развеселил не только горожан, но и дизайнера Артемия Лебедева. По его мнению, смысл картины изменился кардинально.

— Создается ощущение, что врач как бы манит коронавирус за собой, типа «пойдем, кое-что покажу». Получился тройной бред. Мне жалко уфимцев, которые не могут взять и нарисовать просто какую-то смелую картинку, а вынуждены заниматься многоступенчатым маразмом, — сказал Лебедев.

В Башкирии продолжает расти число зараженных COVID-19. На неделе оно приблизилось к 500. По мнению доктора медицинских наук профессор Науфаля Загидуллина, регион достигнет пика распространения инфекции 10—11 мая 2020 года.

«Зулейха не отмоет литсо»

Страсти по телесериалу «Зулейха открывает глаза» кипели не только в Москве и Казани, но и в Башкирии. Причем помимо негативных отзывов были и вполне доброжелательные. Так, главный редактор ИА «Башинформ» Алик Шакиров защитил фильм, снятый по роману Гузель Яхиной. Например, ему понравилась Чулпан Хаматова в главной роли. Хватило Шакирову и «татарскости». Органично в сериал вписались, по его словам, песни «Ай, былбылым» и «Безнен ил». Среди проколов же он отметил сцену, где при перекличке ссыльных называются имена известных мусульманских деятелей прошлого и настоящего.

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман тоже положительно отозвался о романе и сериале, отметив при этом: «Люди, читающие книги, в целом значительно умнее смотрящих телевизор». По его мнению, говорить правду — это не преступление. Напоследок он признался, что всегда испытывал добрые чувства к татарам и башкирам.

Мимо «холивара» не прошел и карикатурист Камиль Бузыкаев. Сначала он выдал скетч «Зулейха не отмоет литсо». На рисунке главный персонаж сериала с ружьем за спиной оглядывается назад. В это время в нее летят фекалии. На этом художник не остановился и изобразил любовную сцену из сериала, которая вызвала недовольство мусульманской общественности. Свою карикатуру он снабдил забавным диалогом совокупляющейся парочки, предлагающей главной героине, проходящей мимо, присоединиться к процессу.

К слову, Бузыкаев творчески отреагировал и на упавшие до отрицательных значений фьючерсы на нефть. Он нарисовал четырех бородатых мужчин в арабской одежде, которые смотрят сверху вниз и говорят: «В общем, какбэ вот!». Рисунок пародирует знаменитый в последние дни мем с котами «Вставай, Наташ, мы все уронили».

«Малоприятная история» коммуниста

В довольно щекотливую ситуацию угодил глава башкирского рескомпа КПРФ Юнир Кутлугужин. Общественники Альберт Рахматуллин, исключенный из компартии, и Диана Демидова направили в Госсобрание-Курултай РБ обращение, сообщив, что доходы, которые Кутлугужин задекларировал в 2019 году, отличаются на 1 млн рублей с лишним.

В запросах, отправленных в ноябре и декабре 2019 года, заявители указали разницу в официальных доходах, которые коммунист задекларировал весной 2019 года как депутат парламента и летом 2019 года — как кандидат на должность главы РБ. Весной он указал доход в 2,8 млн рублей, а летом — 1,6 млн рублей. Кроме того, Центризбирком республики нашел свои нестыковки: в декларацию Кутлугужин не включил доход в 243,89 тысяч рублей, который он получил от Госкомитета по делам юстиции.

В довольно щекотливую ситуацию угодил глава башкирского рескомпа КПРФ Юнир Кутлугужин. Фото Олега Яровикова / bashinform.ru

Комиссия Госсобрания–Курултая Башкортостана по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе вчера сообщила о результатах проверки, обнаружив разницу только как раз на 243 тыс. рублей. Депутату лишь рекомендовали внимательнее относиться к документам.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев, комментируя ситуацию, отметил, что это первый подобный случай в истории башкирского парламента.

— Хотя наш коллега не скрыл свой доход и даже не преследовал такую цель, а наоборот, указал бо́льшую сумму, чем заработал, история в целом малоприятная, — сказал Толкачев. — Она всем напоминает о том, что нужно быть предельно внимательными при оформлении документов.

Красногорский бэкграунд вице-спикера Курултая

В парламенте РБ, между тем, появился еще один вице-спикер — им стал глава башкирского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Таким образом в руководстве законодательного органа республики теперь значатся спикер Константин Толкачев и его замы — Эльвира Аиткулов (ЕР), Рустам Ишмухаметов (ЕР), Вадим Старов (КПРФ), Рустем Ахмадинуров (ЕР).



Депутатам также была предложена кандидатура Дмитрия Иванова от фракции ЛДПР, однако большинством голосов был избран Ахмадинуров, который в свое время прошел «красногорскую школу» Хабирова. Ему поручено курировать взаимодействие Государственного собрания с институтами гражданского общества.

Новый ГОСТ предполагает, что крепкий алкоголь не должен разливаться в емкости объемом 250 и 375 мл. Фото Олега Тихонова

Кормящая «чекушка»

«Башспирт» попросил Росстандарт не запрещать возможность продажи крепкого алкоголя в небольших бутылках (в них выпускается половина его продукции). К слову, в «Татспиртпроме» отказ от «чекушек» также назвали экономически невыгодным. В компаниях отмечают, что при отказе от тары объемом 250 и 375 мл придется потратить средства на переоборудование линий производства. При этом продажи спиртного в маленьких бутылках растут на фоне экономического кризиса.

Напомним, новый ГОСТ предполагает, что крепкий алкоголь не должен разливаться в емкости объемом 250 и 375 мл. Он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) утверждает, что использование этого ГОСТа необязательно, ссылаясь на разъяснения Росстандарта, однако эксперты считают, что это не так.

Без Центра борьбы, но с футбольным манежем

На этой неделе Радий Хабиров объявил о приостановке строительства Центра спортивной борьбы в Уфе. Он подчеркнул, что сегодня власти республики должны сконцентрироваться на социальных расходах и поддержке экономики.

— Прошу прощения у своего тренера Александра Николаевича, ветеранов, спортсменов, болельщиков, а также президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили — строительство Дворца борьбы мы пока откладываем, — объяснил «башлык» в соцсетях.

Он добавил, что не отказывается от проекта и доведет его до конца.

Напомним, что об идее построить Центр спортивной борьбы глава республики сообщил еще в мае 2019 года. В августе он заложил первый камень будущего объекта вместе с депутатом Госдумы Александром Карелиным.

В августе он заложил первый камень будущего объекта вместе с депутатом Госдумы Александром Карелиным. Фото: instagram.com/khabirovradii

Зато Хабиров пообещал начать строительство футбольного закрытого манежа, на который республика получила 450 млн рублей. Средства выделены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Каркасно-модульный павильон будет возведен в Черниковке рядом со стадионом «Нефтяник», на котором играет ФК «Уфа». В мае уже будет заключен контракт с застройщиком.

Долги «Салавата Юлаева»

К слову, о спорте. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» после виртуальной победы в Кубке Гагарина на этой неделе отметился неприятными новостями. Стало известно, что генеральный спонсор легендарного клуба, нефтяная компания «Башнефть», перестала выделять деньги клубу. Из-за этого в команде не смогли вовремя выплатить хоккеистам зарплату за март. Также распространились слухи о возможном пропуске уфимцами следующего сезона КХЛ из-за финансовых проблем.

Как сообщали уфимские источники, сумма долговых обязательств «Салавата Юлаева» превысила 650 млн рублей. Однако, несмотря на финансовые сложности, республиканские власти намерены сохранить команду в КХЛ.

В итоге хоккеисты «Салавата Юлаева» получили свою заработную плату в полном объеме — об этом рассказал генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов. Кроме того, спортивный функционер не смог подтвердить информацию о продлении контракта с главным тренером команды Николаем Цулыгиным.

Шамиль Газизов в интервью «Реальному времени» подробнее рассказал о том, как может выглядеть завершение сезон турниром на юге России и для чего это нужно. Фото: vk.com/ufafc

Шамиль Газизов — о завершении сезона РПЛ

Футбольный сезон в России рискует завершиться досрочно: если ситуация с коронавирусом не улучшится в мае-июне, то доигрывать оставшиеся восемь туров чемпионата уже не будет никакого смысла. Руководители клубов и РПЛ предлагают различные варианты выхода из ситуации. На днях появилась информация о том, что в ФК «Уфа» предлагают завершить сезон турниром на юге России.

Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов в интервью «Реальному времени» подробнее рассказал о том, как это может выглядеть и для чего это нужно. Также он поведал, как проходит его самоизоляция и почему Вадим Евсеев, по его мнению, классный тренер.

Встречая священный месяц

На неделе начался месяц Рамазан, в который верующие мусульмане должны соблюдать пост. Именно в это время приверженцы ислама должны отдавать деньги на благотворительные цели. Так, совет улемов Духовного управления мусульман РБ установил для выплаты фитр-садака (очистительная милостыня) следующие суммы: минимальный размер — 100 рублей (для бедных мусульман); для лиц среднего достатка — 200 рублей; для людей, обладающих нисабом (благосостояние) — 700 рублей. Эти деньги можно отдавать с первого дня священного месяца до праздничной молитвы Ураза-байрам.

Верующим, которые по уважительной причине не могут соблюдать уразу, необходимо выплачивать фидья (выкуп) за каждый пропущенный день в размере среднесуточных затрат на питание. Муфтият определил его в размере 250 рублей в сутки.

Также в организации муфтия Айнура Биргалина «Реальному времени» сообщили, что размер нисаба (минимальный достаток, с которого идет выплата налога закят) каждый верующий должен определить сам в индивидуальном порядке.

С началом Рамазана мусульман поздравили Айнур Биргалин (на фото) и Талгат Таджуддин, призвавшие достойно выдержать пост, соблюдать правила карантина и беречь своих близких. Фото vk.com

Свои суммы установили в структуре верховного муфтия Талгата Таджуддина. В Центральном духовном управлении мусульман России размеры фитр-садака аналогичны принятым советом улемов. Фидья — 200 рублей за каждый пропущенный день. Нисаб в ЦДУМ насчитали на 344 347,03 рублей.

С началом Рамазана мусульман поздравили Айнур Биргалин и Талгат Таджуддин, призвавшие достойно выдержать пост, соблюдать правила карантина и беречь своих близких. К ним присоединился и глава РБ Радий Хабиров, обратившись с видеопосланием к единоверцам.

— Каждый раз, когда наступает священный месяц, думаю, что и возраст подошел, и мудрость есть, и вера окрепла, но никак не могу выполнить эти правила, — признался Хабиров. — Интенсивность работы требует и сильной физической нагрузки. Но в этот раз решил, что избавлю свою душу от темных мыслей и перестану употреблять плохие слова.

Руководитель региона призвал мусульманских лидеров не допустить заражения прихожан — не собираться в мечетях и не проводить коллективные ифтары (разговения).

Диалект преткновения

Накануне состоялся Международный диктант по башкирскому языку. Он впервые прошел в онлайн-формате. Более 67 тысяч человек зарегистрировались, чтобы принять участие в этой акции. Вначале прошел диктант для людей, которые владеют башкирским языком на начальном уровне. Через полчаса состоялся диктант для тех, кто хорошо владеет языком Рами Гарипова и Мустая Карима. А в конце — для тех, кто пишет на северо-западном диалекте этого языка.

Но тут не обошлось без скандалов. Собственно, заявленный организаторами северо-западный диалект башкирского языка еще в преддверии диктанта вызвал гневную реакцию у некоторых представителей татарской общественности. Так, Всемирный форум татарской молодежи обратился к министерству образования Башкортостана и Всемирному курултаю башкир, сообщив, что северо-западным диалектом башкирского языка называют язык, на котором разговаривают татары северо-западных районов Башкортостана на границе с Татарстаном.

Накануне состоялся Международный диктант по башкирскому языку. Он впервые прошел в онлайн-формате. Фото ilishkultura.ru

В открытом письме говорится, что у разных языков могут быть различные диалекты, но «по ним не организовывают диктантов, они проводятся на литературных языках». Авторы обращения заявили, что проведение диктанта на этом диалекте необходимо для распространения теории о северо-западном диалекте башкирского языка. В этом они увидели «ущемление интересов татар Башкортостана».

Отметим, аналогичный спор между татарами и башкирами возник осенью прошлого года из-за акции «Татарча диктант». Тогда Ассамблея народов Башкортостана направила президенту Татарстана Рустаму Минниханову письмо, пожаловавшись на то, что проведение «Татарского диктанта» в республике не было согласовано с правительством РБ. А это, по ее мнению, «нарушает все нормы деловой этики» и может привести к «пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации». В ответ ВФТМ направил свое письмо в адрес главы РБ Радия Хабирова, заявив, что башкирские чиновники «вбивают клин между народами».

Вероятно, организаторы диктанта по башкирскому языку и общественники, выступающие от имени башкир, также не замедлят ответить татарским коллегам. К тому же не за горами «Татарча диктант», который в Башкирии могут использовать как повод для продолжения полемики.