Башкирский карикатурист высмеял любовную сцену в мечети в сериале «Зулейха открывает глаза»

Уфимский художник-карикатурист Камиль Бузыкаев вновь нарисовал карикатуру, посвященную сериалу «Зулейха открывает глаза».



На рисунке изображена любовная сцена из сериала, которая вызвала недовольство мусульманской общественности.

Ранее карикатурист из Башкирии уже адресовал «Зулейхе...» свою картину, в которой высмеял и сам сериал, и самих критиков.