В Башкирии пик распространения коронавируса прогнозируют на вторую неделю мая

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Башкирия достигнет пика распространения коронавирусной инфекции 10—11 мая 2020 года. Такой прогноз дал участник группы по прогнозированию ситуации с COVID-19, доктор медицинских наук профессор Науфаль Загидуллин.

По оптимистичному прогнозу, к 27 апреля в России будет уже 100 тыс. заболевших. Пик будет достигнут 8—9 мая, после чего кривая выйдет на плато.

«Плато будет сохраняться, по идее, одну-две недели, и потом можно ожидать плавного снижения», — цитирует ученого «Интерфакс-Поволжье».

Ранее «Реальное время» изучило динамику новых и активных случаев заболевания COVID-19 в странах и дало свой прогноз смягчения правил самоизоляции.

