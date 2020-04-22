Артемий Лебедев раскритиковал граффити напротив РКБ в Уфе, посвященные медикам и коронавирусу

Фото: кадр видео из соцсети

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал решение уфимских властей заменить в граффити напротив здания РКБ имени Куватова средний палец медика на указательный. По мнению дизайнера, это кардинально изменило весь смысл картины.

Изначально уфимский художник взялся перенести на стену дома, расположенного напротив РКБ, карикатуру известного западного иллюстратора MJ.Hiblen, посвященную борьбе врачей с коронавирусом. Изображенный медик показывал коронавирусу жест со средним пальцем. Однако данная картинка понравилась не всем — благовоспитанные чиновники попросили заменить средний палец на указательный.

В итоге медик как будто зовет вирус за собой. Теперь на картинке врач приманивает вирус, что в ситуации с врачами РКБ имени Куватова выглядит как насмешка.

— Создается ощущение, что врач как бы манит коронавирус за собой, типа «пойдем, кое-что покажу». Получился тройной бред. Мне жалко уфимцев, которые не могут взять и нарисовать просто какую-то смелую картинку, а вынуждены заниматься многоступенчатым маразмом, — сказал Артемий Лебедев.

Напомним, что РКБ имени Куватова закрыто на карантин после вспышки заболевания в учреждении.