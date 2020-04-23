«Татспиртпром» и «Башспирт» назвали невыгодным отказ от «чекушек»

«Башспирт» попросил Росстандарт не запрещать возможность продажи крепкого алкоголя в небольших бутылках. В «Татспиртпроме» отказ от «чекушек» также назвали экономически невыгодным.

В компаниях отмечают, что при отказе от тары объемом 250 и 375 мл придется потратить средства на переоборудование линий производства. При этом продажи спиртного в маленьких бутылках растут на фоне экономического кризиса, пишет «Коммерсант».

Половина продукции «Башспирта» выпускается в «чекушках», отмечает газета.

Новый ГОСТ предполагает, что крепкий алкоголь не должен разливаться в емкости объемом 250 и 375 мл. Он вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) утверждает, что использование этого ГОСТа не обязательно, ссылаясь на разъяснения Росстандарта. Но гендиректор ВНИИ пищевой биотехнологии Ирина Абрамова утверждает, что использование ГОСТов на сегодняшний день обязательно.