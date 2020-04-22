Евгений Ройзман: «У меня всегда были добрые отношения с братьями-татарами и братьями-башкирами»

Экс-мэр Екатеринбурга заступился за создателей сериала и романа «Зулейха открывает глаза»

«Преступление — это уничтожать своих сограждан, а говорить правду — это не преступление», — говорит политик Евгений Ройзман в ответ на критику сериала «Зулейха открывает глаза». Бывший мэр Екатеринбурга в колонке «Реального времени» заступается за создателей фильма, который идет по ТВ, и писательницу Гузель Яхину. По его словам, описываемые в произведении события соответствуют той трагической действительности, которую переживал советский народ. Также Ройзман высказался о своих добрых чувствах к татарам и башкирам.

Читающие книги умнее смотрящих ТВ

Наблюдаю за спорами, которые происходят вокруг сериала «Зулейха открывает глаза». Для начала должен сказать, что есть две категории людей: одни читают книги, другие смотрят телевизор. Жизнь показывает, что люди, читающие книги, в целом значительно умнее смотрящих телевизор. Поэтому у тех, кто прочитал роман Гузель Яхиной (по которому был снят фильм), было абсолютно позитивное восприятие романа, им понравилось. А те, кто посмотрел сериал по телевизору, имеют свое восприятие, их что-то возмутило.

Что касается романа, он хороший, очень точный. Книга написана достаточно художественно. Описываемые в книге трагедии — правда. Однако существует еще более страшная правда. Книга мощная, оставляет глубокие впечатления. Люди ее читают и плачут. Рекомендую всем прочитать этот роман.

Фото Романа Хасаева

С Гузель Яхиной лично не знаком, но ее книга очень хорошая. Она написана кровью и сердцем. Говорить правду — всегда своевременно

Говорить правду — это не преступление

Потом по роману сняли сериал. И кто-то заявил, что показывать такие сериалы в такое сложное время — это преступление, это вносит раскол в общество и т. д. Этим заявлениям я отвечу так: на самом деле преступление — это уничтожать своих сограждан, а говорить правду — это не преступление ни в какие времена.

Я здесь полностью выступаю на стороне Чулпан Хаматовой, исполнившей главную роль, на стороне создателей фильма, на стороне автора книги Гузель Яхиной. Я лично знаком с Чулпан Хаматовой. С Гузель Яхиной лично не знаком, но ее книга очень хорошая. Она написана кровью и сердцем. Говорить правду — всегда своевременно.

Вопросы раскулачивания, коллективизации, события 1920—1930-х годов до сих пор вызывают ожесточенные дискуссии. Это одна из самых болезненных тем — уничтожение крестьянства, страшный голод, который был этим вызван. По последним данным, 9 миллионов смертей — это цифры, говорящие о последствиях коллективизации.

Фото: телеканал «Россия 1»

До тех пор, пока это не будет обозначено, пока не будет государственного признания геноцида собственного народа, эта тема так и будет витать в воздухе

Если государство хочет, чтобы люди эту тему оставили, надо объявить, признать, назвать виновных, чтобы эта трагедия не повторилась никогда. Тогда эта тема может уйти со временем. До тех пор, пока это не будет обозначено, пока не будет государственного признания геноцида собственного народа, эта тема так и будет витать в воздухе.

В книге и сериале затрагивается и «татарская тема». У нас в Свердловской области проживают много татар и башкир. И будучи мэром Екатеринбурга, я с ними хорошо взаимодействовал, ходил на сабантуи, поздравлял их на татарском языке. Татары и башкиры, которые здесь живут, — такое же коренное население, как и русские, даже еще более раннее. У меня всегда были добрые отношения с ними — братьями-татарами и братьями-башкирами.