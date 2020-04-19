Башкирский карикатурист высмеял и сериал «Зулейха открывает глаза», и его критиков

Фото: @artbeton

Уфимский художник-карикатурист Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру, посвященную критике сериала «Зулейха открывает глаза». Он назвал ее «Зулейха не отмоет литсо» (орфография автора сохранена, — прим. ред.).

На рисунке главный персонаж сериала с ружьем за спиной оглядывается назад. В это время в нее летят каловые массы.

Напомним, что сериал вышел на экраны 13 апреля. Экранизация одноименной книги Гузель Яхиной вызвала волну негодования татарской интеллигенции, партии «Коммунисты России», а также недоумение мусульманского сообщества за сцену с политзаключенными, где фигурировали имена реальных представителей духовенства.

