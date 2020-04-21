СМИ: «Башнефть» перестала выделять деньги «Салавату Юлаеву», клуб может сняться с КХЛ

Генеральный спонсор «Салавата Юлаева» — нефтяная компания «Башнефть» (дочернее предприятие НК «Роснефть») прекратила перечислять деньги хоккейному клубу. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на собственные источники.

Именно этим объясняются задержки по зарплатам хоккеистов, которые составили уже 10 дней. Информацию о проблемах с выплатами подтвердил накануне вратарь уфимцев Андрей Кареев.

Издание также сообщает, что на данный момент остаются под вопросом участие женской хоккейной команды «Агидель» и клуба МХЛ «Толпар» в следующем сезоне. Как заявил источник, в случае отсутствия финансирования «Салават Юлаев» может сняться с чемпионата КХЛ.

На данный момент клуб до сих пор не определился с главным тренером на следующий сезон. Также остаются непродленными контракты с несколькими хоккеистами, среди которых защитники Коледов, Пашнин и форварды Майоров, Бурмистров.