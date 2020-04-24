Шамиль Газизов: «Думаю, сейчас телевидение захочет купить условный «Дом-2» в футболе»

Интервью генерального директора ФК «Уфа»

Футбольный сезон в России рискует завершиться досрочно — если ситуация с коронавирусом не улучшится в мае — июне, то доигрывать оставшиеся восемь туров чемпионата уже не будет никакого смысла. Руководители клубов и РПЛ предлагают различные варианты выхода из ситуации. На днях появилась информация о том, что в ФК «Уфа» предлагают завершить сезон на юге России. Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов в интервью «Реальному времени» подробнее рассказал о том, как это может выглядеть и для чего это нужно, а также поведал, как проходит его самоизоляция и почему Вадим Евсеев — классный тренер.

«Сезон нужно доигрывать с условием, что удастся заработать»

— Шамиль Камилович, расскажите подробнее о вашем предложении доиграть сезон.

— При принятии решения о доигровке нынешнего сезона нужно учесть главный момент — чтобы существующие сейчас проблемы не перетекли в следующий сезон. То есть мы не должны доигрывать во что бы то ни стало этот чемпионат, если будут серьезно сдвинуты сроки следующего.

Один из вариантов, который я предлагаю, может выглядеть так: команды собираются в одном месте. Даже необязательно на юге России — в Краснодаре или в Сочи, это может быть и Москва. Команды живут в гостиницах. Они изолированы, должна быть нормальная логистическая цепочка до арены, где проходят матчи. Самое главное в этой идее что? Востребованность продукта. Мы не должны играть ради фактического окончания чемпионата. Если такой формат будет продаваться, если он будет нужен телевидению, спонсорам, то за такую возможность нужно цепляться. Нужно постараться заработать.

— Как другие руководители клубов относятся к такому формату? Обсуждали его с кем-то?

— Конечно, сейчас идет много разговоров, обсуждений. Я не настаиваю на том, что именно этот вариант лучший и самый верный. Сейчас поступает много предложений, как доиграть сезон. Но я склоняюсь к тому, что именно такой формат позволит заработать. Мы просто обязаны извлечь выгоду, получить какие-то деньги. У всех есть определенные спонсорские обязательства.

Фото fckrasnodar.ru

Один из вариантов, который я предлагаю, может выглядеть так: команды собираются в одном месте. Даже необязательно на юге России — в Краснодаре или в Сочи, это может быть и Москва. Команды живут в гостиницах. Они изолированы, должна быть нормальная логистическая цепочка до арены, где проходят матчи

Вся эта ситуация с коронавирусом — это нестандартная ситуация. Значит, и решения нужно стараться принимать нестандартные. В любой кризис нужно нестандартно мыслить и нестандартно что-то решать. Если мы будем стремиться к тому, чтобы заработать, то это будет стремление и поддержать клубы. Заработать можно договором и с телевидением, и с букмекерами. Если кто-то потянет такой проект, заплатит командам, тогда нужно обязательно доигрывать сезон.

— Какие могут быть основные минусы в этом проекте для РПЛ?

— О минусах не хотелось бы говорить, а вот плюсов много. Тут надо отметить, что у РФС и РПЛ есть опыт проведения краткосрочных соревнований. Были проведены два турнира в Катаре и Австрии. И это было востребовано. А сейчас, в период пандемии, это тем более будет интересно зрителям, соскучившимся по футболу. Сейчас с хорошим спортивным контентом объективно тяжело, и, думаю, телевидение захочет купить этот условный «Дом-2» в футболе. Почему нет?

— Но, тем не менее, вы скорее склоняетесь к тому, что нужно завершать сезон досрочно?

— Да. Я поддерживаю позицию Григория Иванова, президента «Урала», который говорит о том, что завершить сезон досрочно будет разумно. Никто не вылетает, никаких раздач призов — просто начинаем следующий сезон в этом же составе. Но если клубам скажут, что доигрывать нужно обязательно, то я склоняюсь к тому варианту, который описал.

— В таком формате предлагаете доиграть все оставшиеся восемь туров?

— Да, но сейчас никто не знает, что будет дальше с пандемией. Может быть, нам уже пора думать о нестандартных решениях и для нового сезона.

Фото Максима Платонова

Нынешний приостановленный сезон — это уже история. У клубов, у лиги были на него планы, но их поменял COVID-19. Вот и все

«Каждый менеджер сейчас должен сделать все, чтобы сохранить клубы»

— Когда, на ваш взгляд, должен наступить «час икс» с принятием решения о доигровке сезона? Когда наступит точка невозврата?

— Такого «часа икс» нет. Никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация с вирусом. Но самое главное, ни в коем случае не жертвовать будущим сезоном. Начало следующего чемпионата не должно быть скомканным. Исходить нужно из этого. Уже сейчас нужно подумать о том, как провести сезон-2020/21 в целостном формате.

А нынешний приостановленный сезон — это уже история. У клубов, у лиги были на него планы, но их поменял COVID-19. Вот и все. Мы можем выдвигать какие угодно теории и предложения, строить иллюзии и верить в лучшее, однако на сегодняшний день ситуация такая. И чем быстрее будет принято решение, тем легче будет клубам.

— На данный момент сезон приостановлен официально только до 30 мая. Время определиться еще есть…

— Время определиться есть, безусловно. Вся жизнь впереди. Но ответа же ни у кого нет. Никто не знает, будут ли осложнения с этой пандемией или все пойдет на спад. Футболисты, клубы готовы хоть сейчас играть, но не все зависит от нас. Мы не имеем права нарушать дисциплину, предписания руководства страны. Мы должны собственным примером показывать, что лучше пока сидеть дома, чтобы пережить то, что творится в мире. Если мы стоим в строю, то мы стоим в строю.

— На днях прошла информация, что «Уфа», «Урал» и «Ахмат» — это три самых активных клуба РПЛ, которые призывают завершить сезон без доигровки. Это так?

— «Уфа», безусловно, входит в этот список. Но, поверьте, это не только «Урал», «Уфа» и «Ахмат». Другие клубы тоже склоняются к этому. Почему выделили именно эти три команды, я не знаю, но, думаю, если вы поговорите с руководителями многих других клубов, то они тоже будут к этому склоняться. Зная своих коллег, могу сказать, что они горой будут стоять за свои клубы и за российский футбол в целом, никто не примет какое-то вредоносное решение, которое будет ущемлять чьи-то интересы.

Фото: euro-football.ru

Зная своих коллег, могу сказать, что они горой будут стоять за свои клубы и за российский футбол в целом, никто не примет какое-то вредоносное решение

В то же время я понимаю, что те команды, которые сейчас наверху турнирной таблицы, могут рассуждать по-другому. Их волнует, кто будет играть в еврокубках в следующем сезоне. Но отмечу, что и «Уфа» на момент приостановки чемпионата имеет отставание всего в 3 очка до еврокубковой зоны, до шестого места.

— Несмотря на приостановку, как оцените сезон для вашего клуба?

— Он не закончен. Сложно давать оценку незавершенному событию. Даже невозможно. В этой ситуации с коронавирусом футбол стал лишь частностью и отошел на второй план. Я думаю, история нас будет оценивать — что происходило в это время.

Лично у меня, как у менеджера, голова болит не о том, какое мы место занимали на момент паузы и как играли, а о том, чтобы вся эта ситуация никак не сказалась на футболе в республике. Каждый менеджер сейчас должен сделать все, чтобы сохранить клубы и выйти из форс-мажора с минимальными потерями.

«Надеюсь, к началу нового чемпионата запустим проект с футбольной криптовалютой»

— Как отнеслись к новости о том, что в хоккейном «Салавате Юлаеве» начались задержки по выплате заработной платы? Она вас не пугает?

— Мы с хоккейным клубом — уфимские спортивные коллеги. Любая подобная новость в любом случае негативная. Не добавляет какого-то драйва. Хоккей всегда прославлял республику и город. Поэтому подобные новости не радуют, абсолютно. Есть понимание, что это наверняка коснется всех. Но будем двигаться вперед, справляться с трудностями.

— Как обстоят дела в этом плане в ФК «Уфа»?

— Я верю, что все будет хорошо. Обнадеживать или говорить на будущее что-то уверенно я не могу. Все, что в моих силах, как менеджер, я делаю. По текущим зарплатам мы уже все обсудили и пришли к определенному проценту, на который их снизим. Сейчас это обычная практика в мировом футболе и ничего сверхъестественного в этом нет.

Фото glavarb.ru

Это действительно отличная новость. Дает понять, что жизнь продолжается. Здесь были задействованы и правительство республики, и министерство спорта, и футбольный клуб

— Приходят из Башкирии и позитивные новости. Глава республики Радий Хабиров недавно объявил, что получено 450 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство крытого футбольного манежа.

— Это действительно отличная новость. Дает понять, что жизнь продолжается. Здесь были задействованы и правительство республики, и министерство спорта, и футбольный клуб. Федеральная программа называется «Спорт — норма жизни». Нам удалось в нее попасть, и она должна реализовываться. В Башкирии нет ни одного такого манежа, поэтому он действительно нужен республике.

— Расскажите подробнее о проекте «Мета футбол», о котором вы упоминали ранее.

— Повторюсь, в кризисные времена важно принимать нестандартные ходы. Это и в бизнесе так работает. Мы с другом и коллегой Олегом Ереминым хотим все-таки запустить площадку «Мета футбол» в виде приложения. Это будет условная биржа футболистов. Надеюсь, это добавит большого зрительского интереса и приведет деньги в футбол. Тоже будет для нас подспорьем, будем иметь с этого доход.

«Мета футбол» — это такая виртуальная площадка, где у каждого будут токены игроков или клубов. Если футболист продается, то тот человек, который имеет его токен, получает прибыль. Участники также могут совершать различные операции друг с другом. Отмечу, что на реальной трансферной политике клубов это не скажется, не будет главенствующим при принятии решений. Условно говоря, мы хотим запустить свою футбольную криптовалюту.

В целом мы уже готовы к тому, чтобы запустить этот проект. Надеюсь, к началу нового сезона футбольный клуб «Уфа» станет первопроходцем в этом деле. Мы всегда стараемся быть в авангарде всяких новинок.

— На сайте ФК «Уфа» пока еще висит баннер о проведении 19 июня на стадионе «Нефтяник» концерта группы ДДТ. Все идет к тому, что он будет перенесен?

— Сложно сейчас что-то говорить, но в Республике Башкортостан есть постановление о том, что до 31 августа масштабные форумы и концерты находятся под запретом.

Фото vk.com/ufafc

Надеюсь, что когда закончится карантин и активная футбольная жизнь возобновится, то Евсеев продолжит регулярно публиковать посты, потому что это очень интересно

О самоизоляции и Евсееве

— Как проходит ваша самоизоляция? Какой примерный распорядок дня?

— Дом — работа. У меня есть возможность доезжать до офиса, там с моим заместителем и с финансовым директором решаем какие-то оперативные вопросы. Если кто-то из сотрудников срочно нужен, вызываем его. Жизнь не останавливается. Но и на отдых, понятное время, появилось больше времени.

— За последний месяц главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев стал настоящей звездой Instagram и даже запустил собственную рубрику под названием «Алфавит».

— Это клево. Вадим Валентинович всегда отличался собственным подходом, но во время сезона у него нет времени на соцсети, на Instagram. А на самоизоляции у него полно времени не только смотреть футбол, но и уделять внимание своему аккаунту.

Надеюсь, что когда закончится карантин и активная футбольная жизнь возобновится, то Евсеев продолжит регулярно публиковать посты, потому что это очень интересно. Вадим Валентинович там показывает другую свою сторону, о которой многие не знают, и эта сторона очень классная.