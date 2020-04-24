Глеб Пьяных: «Замечал, что Татарстан очень хорошо управляется»

Скандально известный тележурналист и видеоблогер о своем «рейтинге кретинизма губернаторов» и прогнозе снятия карантинных мер в России

Недавно известный журналист и видеоблогер Глеб Пьяных заподозрил у себя коронавирус. Но, как он объяснил корреспонденту «Реального времени», тревога оказалась ложной. А тесты на COVID-19, по его мнению, оказались неэффективными. В беседе с нашей интернет-газетой он поделился своим мыслями о борьбе с пандемией в регионах, раскрыв подробности собственного «рейтинга кретинизма губернаторов», и упомянул руководителей Башкирии, Кубани и Твери. Также он сделал прогноз, когда в России должны снять карантинные меры.

«Тесты не показывают правду»

— Глеб Валентинович, вы все-таки сами заболели коронавирусом?

— Нет, у меня поднималась температура. При этом не было ни соплей, ни кашля. И я подумал: «О-о-о, это он родимый». И мне предложили его [тест] сдать. Я начал его сдавать, сделал веселый ролик. И сам чувствую себя дураком. Вот эти наши тесты — безобразные. Они не показывают правду и сдавать их смысла нет. Об этом уже говорила вся страна, у Максима Шевченко пять тестов на коронавирус показали, что у него ничего нет, а у него есть.

— То есть вы считаете, что эти тесты неэффективны?

— Максим Шевченко — известный писатель и журналист. Он заболел, причем тяжело. У него компьютерная томография показала, что в легких вирус, все по-настоящему. Но при этом пять тестов показывали, что вируса нет. Это называется ложно-отрицательный результат — вот результат работы этой лаборатории.

— Как вы считаете, насколько адекватны меры борьбы с коронавирусом, которые предпринимаются в регионах России? Я имею в виду самоизоляцию, пропускной режим и другие.

— Везде в России предпринимаются неадекватные меры. На мой взгляд, адекватнее всех Тверская область, в которой, по-моему, вообще никаких ограничений и карантина не сделали. Потому что нельзя убивать экономику, нельзя оставлять людей без работы. У нас бедная страна. Если мы все запремся дома и не будем зарабатывать, нам никто не поможет, потому что денег нам никто не даст.

Фото Максима Платонова

У нас бедная страна. Если мы все запремся дома и не будем зарабатывать, нам никто не поможет

Ну почему мы заперлись? Потому что мы боимся этого коронавируса? Да все равно китайцы публично объявили на весь мир, что этот вирус уже не опасен, 80 процентов людей им даже не болеют. Словил вирус, он у тебя в крови гуляет, а у тебя ни болезни, ни симптомов — ничего. И это у 80 процентов. Оставшиеся 20 процентов — это тоже не тяжелые. Бо́льшая часть просто посопливили. И ради этого мы устраиваем всеобщий трам-тарарам? Я просто реально не понимаю Собянина и подмосковного губернатора Воробьева, что они у нас здесь творят, зачем они нас всех засадили [на карантин]. У них не справляются поликлиники, больницы? Бога ради, откройте людей, дайте им жить, а в больницах разбирайтесь сами.

— У вас даже был «рейтинг кретинизма губернаторов»…

— Да. Мне кажется, я бы поставил на первое место кубанского губернатора Кондратьева, потому что сейчас там в Краснодарском крае посевная. Россия производит зерно не только для того, чтобы себя кормить, но и производит на экспорт. Бог знает сколько еще миллиардов долларов на этом зарабатывает. Нам эти доллары до зарезу нужны. И вдруг они начинают устраивать цирк с пропусками, не все работники сельхозпредприятий имеют право выйти, сказали: «Мы вам только 20 процентов пропусков дадим». Тут же начинается коррупция с этими пропусками, как всегда в Краснодаре. Ребята, вы там с ума, что ли, сошли? Вы правда не понимаете, что сейчас не тот момент, когда надо устраивать бюрократическое издевательство и коррупцию? Ну просто засуньте себе свои коррупционные практики в одно место и сейчас просто отработайте по-честному для всей страны. Кубань, это ваше зерно, ваши доллары, ваши деньги, дайте людям засеять. Какие пропуска, але, губернатор Кондратьев? Вот я считаю, что это номер один в России по «рейтингу кретинизма».

— А лучше всех дела обстоят в Тверской области?

— Да, потому что там практически нет никакого карантина. Тверь недалеко от Москвы. Я от своей дачи туда до Твери могу за час-полтора доехать.

«В Башкирии довольно беспредельная ситуация»

— Вы подробно освещали ситуацию в уфимской РКБ…

— В Башкирии довольно беспредельная ситуация. Судя по новостям, из этой больницы сбежали семеро сотрудников — два врача и пятеро всех остальных (уборщики и прочие). Потому что главная врач этого РКБ (Эльза Сыртланова, — прим. ред.) устроила просто концентрационный лагерь в больнице: всех заперла без объявления причин. После того как на нее все обрушились, она еще стала привлекать главу республики Радия Хабирова, чтоб ее спасали и отмазывали. Губернатор с ней заодно. Но я считаю, что это может объясняться только некоторой связью между нею и губернатором. Я никаких других объяснений не вижу, потому что во многих других регионах главврачей больниц, поликлиник увольняют, причем за меньшие грешки. Например, приехал из заграницы, не сел на карантин — все. А тут глава Башкирии выходит защищать свою блатную врачиху. Коррупционная связь? Я других объяснений не вижу.

— Подождите. Уже соратник Хабирова Ростислав Мурзагулов опроверг ваши заявления: сказал, что Сыртланова — не подруга главе РБ и его жене.

— Я по делам сужу, а не по словам. А дела такие. Она устроила рассадник заразы, это официально подтвердили все структуры. Она устроила концлагерь своим врачам, заперла их. И после таких страшных двух грехов ее надо увольнять, а губернатор начинает ее отмазывать. Как это можно объяснить? На мой взгляд, только коррупционными вещами. Подруга, не подруга… Что нам бла-бла-бла с вами разводить? Надо по делам судить их. Коронавирус — это время всех судить по делам. Вот мы судим эту блатную врачиху в Уфе по делам. И главу Башкирии мы судим по делам.

— А меры в Татарстане, на ваш взгляд, насколько своевременны?

— Я ничего не такого в Татарстане с коронавирусом не замечал. Я замечал, что Татарстан очень хорошо управляется. Я это замечал 10 лет назад, 5 лет назад. Я видел, что у вас эффективная власть, которая очень хорошо выигрывает федеральные тендеры. Объявляют какую-нибудь программу: «Дадим вам на то, на это». И разные регионы, ленивые, бездарные, плохо управляемые даже не могут подготовить проекты и подать заявки в федеральные структуры для того, чтобы получить эти деньги.

Тут дело не во взятках, а в эффективности структур. Должна быть работающая власть. Взятки берут многие. Но при этом мы оцениваем, как дело делают. В некоторых регионах нет. А в Татарстане я увидел, что делают. И грех вам не делать: у вас нефть есть, нефтехимия — у вас богатый регион. Если бы вы еще расслаблялись и при этом ничего не делали, я бы очень удивился.

«За этим может последовать социальный взрыв»

— Вы выкладываете ролики в YouTube о борьбе с коронавирусом в стране. Ситуация не радужная. Как получилось, что наша медицина, некогда очень приличная (в советские годы), оказалась в таком состоянии?

— Я не верю, что наша медицина была самая лучшая в мире, это нам рассказывала советская власть. Я считаю, что западная медицина всегда была лучше, чем у нас, потому что она была не монопольная, а ориентированная на клиента, пациента, в ней были контроль, демократия. Никогда советская медицина не была хорошей — все это сказки. Но за последние 30 лет мы еще сильней отстали.

Американцы делают опыты по разработке вакцины на генетически модифицированных мышах. А в нашем центре «Вектор» говорят: «Мы на мышах тренировались, от них толку нет, сейчас мы будем на обезьянах». На обезьянах — на низших приматах! И это говорят они. А на людях вы станете опыты ставить? А вот американцы не убивают своих обезьян. Они делают опыты на генетически модифицированных мышах. Они встраивают в участки генов правильные ДНК, РНК, которые будут работать так, как нужно для испытания новых вакцин и всего остального. Вот куда мир ушел. А мы где находимся? Плюс еще грошовые зарплаты врачам по всей стране. Мне вам рассказывать об этом?

— Глеб Валентинович, по вашему прогнозу, когда снимут режим самоизоляции и ограничивающие меры?

— Я думал, что 1 мая, когда всем нужно ехать на дачу. Я думал, что к этому сроку снимут все эти карантинные меры. Но сейчас губернатор Подмосковья говорит нам: «Нет, мы продлим до 5—6 мая». Да вы что, запрете бедного пенсионера, чтоб он не поехал на свой дачный участок? Я думаю, что поедут все. А дальше вопрос: «Вы их начнете ловить и «мочить» или нет? А если вы начнете их «мочить», мы будем показывать это всей стране, как ваша полиция «мочит» бедного пенсионера, который едет на свои 6 соток и хочет посадить лучок. Никого он там заражать не будет. Пусть сидит он там и ковыряет свою грядку, никакого коронавируса ни туда, ни сюда он не повезет. А вы хотите запереть. Это будут враги рода человеческого. Если действительно в начале мая людей не выпустят на дачи, я буду делать ролики на всю страну, потому что это будет просто беспредел. И за этим может последовать социальный взрыв — не знаю где, не знаю как. Но Владикавказ (Северная Осетия) первым взорвался. Посмотрим.