Уфимский карикатурист отреагировал на обрушившиеся нефтяные котировки

Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на тему упавших до отрицательных значений фьючерсов на нефть.

Он нарисовал четырех бородатых мужчин в традиционной для Аравийского полуострова одежде. Все они смотрят сверху вниз и говорят: «В общем, какбэ вот!».

Рисунок пародирует знаменитый в последние месяцы мем с котами «Вставай, Наташа, мы все уронили».

Напомним, что накануне такие марки, как WTI и Urals, достигли отрицательных значений на торгах. Сегодня они поднялись выше нулевой отметки, но по-прежнему находятся на низком уровне.