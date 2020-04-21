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Уфимский карикатурист отреагировал на обрушившиеся нефтяные котировки

12:59, 21.04.2020
Уфимский карикатурист отреагировал на обрушившиеся нефтяные котировки
Фото: instagram.com/artbeton

Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на тему упавших до отрицательных значений фьючерсов на нефть.

Он нарисовал четырех бородатых мужчин в традиционной для Аравийского полуострова одежде. Все они смотрят сверху вниз и говорят: «В общем, какбэ вот!».

Рисунок пародирует знаменитый в последние месяцы мем с котами «Вставай, Наташа, мы все уронили».

Напомним, что накануне такие марки, как WTI и Urals, достигли отрицательных значений на торгах. Сегодня они поднялись выше нулевой отметки, но по-прежнему находятся на низком уровне.

ПромышленностьНефтьЭкономикаФинансыОбществоКультура Башкортостан
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