Уфимский карикатурист отреагировал на обрушившиеся нефтяные котировки
Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на тему упавших до отрицательных значений фьючерсов на нефть.
Он нарисовал четырех бородатых мужчин в традиционной для Аравийского полуострова одежде. Все они смотрят сверху вниз и говорят: «В общем, какбэ вот!».
Рисунок пародирует знаменитый в последние месяцы мем с котами «Вставай, Наташа, мы все уронили».
Напомним, что накануне такие марки, как WTI и Urals, достигли отрицательных значений на торгах. Сегодня они поднялись выше нулевой отметки, но по-прежнему находятся на низком уровне.ПромышленностьНефтьЭкономикаФинансыОбществоКультура Башкортостан
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