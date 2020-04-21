В «Уфе» предложили завершить футбольный сезон в изоляции на юге России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о возобновлении сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, футбольный чемпионат можно было бы доиграть в одном из южных городов страны.

«На мой взгляд, можно выбрать в России футбольный регион, как можно меньше затронутый пандемией. Это может быть Краснодарский край с Сочи, Ростовом-на-Дону, Грозным», — сказал Газизов.

Данный вариант он считает осуществимым в случае, если персонал всех команд РПЛ вместе с футболистами и тренерским штабом будет изолирован на некоторый период.

«Нужно будет создать закрытую общность непрерывного цикла, которая будет производить футбол для страны. Только в таком случае можно возобновить сезон при существующих нормах. Иначе не устранить высочайший риск попасть на приостановление чемпионата во второй раз», — добавил Газизов.

Напомним, РПЛ приостановила проведение футбольных соревнований на территории России до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса. Несколько команд РПЛ уже договорились с футболистами о понижении зарплат на время паузы в чемпионате.

Эксперт по РПЛ и бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что из-за пандемии доходы команд сократятся и лучшие российские игроки уедут в Европу.