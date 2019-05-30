Хабиров предложил построить в Уфе Центр спортивной борьбы

Врио главы РБ Радий Хабиров предложил жителям Уфы обсудить проект строительства Центра спортивной борьбы. Объект может появиться в Глумилино Октябрьского района столицы Башкирии.

«Многие из вас знают, что у нас в республике традиционно сильно развита спортивная борьба. Ей увлечены десятки тысяч детей и взрослых, у нас очень много клубов и секций, много побед на соревнованиях разного уровня», — написал Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что по первоначальному проекту комплекс получит универсальный спортивно-концертный зал с большой площадкой 32×62 м и амфитеатром на 3 400 мест, Кроме того, в нем будут отдельно размещены залы — тренажерный, актовый, борьбы. Один из залов для борьбы рассчитан на 6 ковров.

«Упор сделаем на детский спорт, создадим максимум условий для юных спортсменов», — написал врио главы республики.

Напомним, что до этого Хабиров уже выносил на общественное обсуждение проекты большого футбольного стадиона и волейбольной арены.