«Салават Юлаев» погасил долги по зарплате перед хоккеистами за март

Сегодня хоккеисты «Салавата Юлаева» в полном объеме получили свою заработную плату за март. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Задержка оплаты за март составила в итоге более 10 дней.

На днях стало известно, что генеральный спонсор «Салавата Юлаева» нефтяная компания «Башнефть» перестала выделять деньги клубу. Из-за этого в команде не смогли вовремя выплатить хоккеистам зарплату за март. Также распространились слухи о возможном пропуске уфимцев следующего сезона КХЛ из-за финансовых проблем.

Как сообщают уфимские источники, сумма долговых обязательств «Салавата Юлаева» превысило 650 миллионов рублей. Однако, несмотря на финансовые сложности, республиканские власти намерены сохранить команду в КХЛ.