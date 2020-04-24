«Салават Юлаев» продолжит выступать в КХЛ, несмотря на финансовые проблемы

«Салават Юлаев» продолжит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), несмотря на возникшие финансовые сложности. Об этом уверил генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов.

По словам функционера, уфимцы уже получили гарантийное письмо и намерены подать его в срок для участия в следующем сезоне КХЛ. При этом остаются сложности с получением письма у команд из системы «Салавата Юлаева» — из женской лиги «Агидель» и молодежной лиги «Толпар».

— Эти письма даем не мы. Клуб обратился в «Фонд социальных целевых программ». На данный момент гарантийных писем по участию в следующих чемпионатах у «Толпара» и «Агидели» пока нет. Но я думаю, что они будут. Срок подачи писем стоит до 30 апреля.



— 30 апреля — это день «икс» для подачи гарантийных писем?

— Нет. Я знаю, что даже клубы КХЛ обращаются с просьбой в лигу прислать письмо чуть позже. Такие случаи были в прошлом году у многих клубов. Хочу добавить, что сейчас у нас есть гарантийное письмо для хоккейного клуба «Салават Юлаев». Нет только у «Толпара» и «Агидели», — сказал Курносов.

По данным источника, сегодняшние задержки по решению вопросов касаемо хоккейного клуба связаны с занятостью руководства Башкортостана проблемами с пандемией коронавируса. Но, несмотря на это, в республике намерены сохранить «Салават Юлаев» в КХЛ.

Отметим, что контракты руководства уфимского клуба заканчиваются 30 апреля 2020 года. Информации о продлении соглашений еще не поступало.

Ранее стало известно об общей сумме долгов «Салавата Юлаева», которая составила свыше 650 миллионов рублей.