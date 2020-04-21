Главред «Башинформа»: «В «Зулейхе» действительно был большой просчет сценаристов, но…»

Алик Шакиров о «татарскости» и положительных сторонах нашумевшего сериала по книге Гузель Яхиной

Выход сериала «Зулейха открывает глаза» в вечерний эфир федерального ТВ-канала произвел эффект разорвавшейся бомбы. Немалую дозу критики получила как Гузель Яхина, по роману которой сняли фильм, так и исполнительница главной роли Чулпан Хаматова. Вместе с тем нашлись и поклонники сериала. Главному редактору информагентства «Башинформ» Алику Шакирову картина понравилась. По просьбе «Реального времени» уфимский публицист отметил положительные стороны сериала и указал на проколы сценаристов.

Книга — первична

Прежде всего, для себя четко и ясно уяснил, что книга и фильм — это, как говорят одесситы, две большие разницы. Поэтому и воспринимать их надо соответственно. Нельзя ставить на одну доску литературное произведение и снятый по его мотивам фильм. Для меня книга — первична, она всегда будет выше снятого фильма и даже замечательного спектакля Башдрамтеатра, гениально поставленного Айратом Абушахмановым.

До сих пор осталось неизгладимым впечатление от прочтения текста Гузель Яхиной. Ни спектакль, ни фильм не смогут его заменить, затмить, превзойти. Говорю это как филолог, выученный, выросший, воспитанный на тысячах текстов русской классической литературы. Этим романом я был очень впечатлен. И когда Гузель Яхина приезжала в Уфу, мы с ней долго беседовали, я ее подробно расспрашивал о книге. Она ответила, что в основе сюжета были и реальные события, в том числе эпизоды из жизни ее бабушки.

Да, на Яхину много «наезжают» всякие критики, уличающие ее в недостоверности исторических фактов, я уже не говорю о критиках из Казани, которые на дух не приняли ее книги. Как бы там ни было, для меня важнее язык, которым написан этот текст. Я, конечно, видел разгромные отзывы, которые камня на камне не оставили как от романа, так и от сериала.

Фото Романа Хасаева

До сих пор осталось неизгладимым впечатление от прочтения текста Гузель Яхиной. Ни спектакль, ни фильм не смогут его заменить, затмить, превзойти

Мне трудно судить, насколько исторически достоверно переданы события. Да, были и моменты, которые вызывают вопросы. Например, в фильме при перекличке ссыльных звучат имена Талгата Таджуддина, Равиля Гайнутдина, Шигабуддина Марджани, Мирсаида Султан-Галиева и других выдающихся деятелей прошлого и настоящего. Это действительно большой просчет сценаристов. Уверен, если бы Яхиной показали сценарий, она бы не допустила такой вольности создателей сериала. Этот случай не оправдывает кинематографистов. И неслучайно этим эпизодом возмутились представители татарской интеллигенции, мусульманского духовенства.

Мне этой «татарскости» пока хватает

Однако уже по первым сериям фильма можно сказать, что он снят хорошо, актеры играют талантливо. Понравилась непревзойденная Чулпан Хаматова. Она всегда была актрисой номер один. К ее работе претензий нет. Народная артистка России — этим все сказано.

Понравилась и колоритная Юлия Пересильд, узнаваем по своим прежним ролям Роман Мадянов, хотя я его не очень люблю, и, конечно, блистательна игра Сергея Маковецкого. А вот в игре исполнителя роли Ивана Игнатова чего-то не хватает — яркости, что ли, экспрессии... В книге он выписан колоритнее, мне кажется.

Многие писали о том, что первая серия оказалась слабой, кому-то не хватило «татарскости», а кому-то, наоборот, не понравилась то, как была показана эта «татарскость». Мне этой «татарскости» пока хватает, замечательная песня «Ай, былбылым» очень органично вписалась в структуру фильма, а в четвертой серии прозвучала еще одна татарская песня «Безнен ил», которую на башкирском под собственную же игру на курае у нас очень хорошо исполняет Расуль Карабулатов.

Фото: телеканал «Россия 1»

Понравилась непревзойденная Чулпан Хаматова. Она всегда была актрисой номер один. К ее работе претензий нет

Да, возможно первая серия оказалось слабой, но от серии к серии фильм все более разгонялся и к концу недели основательно раскочегарился. Вообще, мне кажется, те, кто не читал книгу, оставшиеся серии обязательно досмотрят, и многим фильм понравится. Ведь там дальше, по книге, разворачиваются нешуточные страсти. Я уже предвижу сцену сплава бревен по реке, в которой едва не погиб Игнатов, любовную линию его и Зулейхи, проделки Горелова, сцены охоты за зверьем главной героини в лесу. Посмотрим, как все это будет воплощено в кадре.