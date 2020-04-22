Радий Хабиров объявил о приостановке строительства Центра спортивной борьбы

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о приостановке строительства Центра спортивной борьбы в Уфе. Он подчеркнул, что сегодня власти республики должны сконцентрироваться на социальных расходах и поддержке экономики.

«Прошу прощения у своего тренера Александра Николаевича, ветеранов, спортсменов, болельщиков, а также президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили — строительство Дворца борьбы мы пока откладываем», — написал глава республики в соцсетях.

Он добавил, что не отказывается от проекта и доведет его до конца после завершения режима самоизоляции.

«Но я его все равно построю и обязательно поборюсь с кем-нибудь на открытии», — заключил Хабиров.

Напомним, что об идее построить Центр спортивной борьбы «башлык» сообщил еще в мае 2019 года. Уже в августе он заложил первый камень будущего объекта вместе с депутатом Госдумы Александром Карелиным.