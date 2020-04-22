Радий Хабиров объявил о приостановке строительства Центра спортивной борьбы
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о приостановке строительства Центра спортивной борьбы в Уфе. Он подчеркнул, что сегодня власти республики должны сконцентрироваться на социальных расходах и поддержке экономики.
«Прошу прощения у своего тренера Александра Николаевича, ветеранов, спортсменов, болельщиков, а также президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили — строительство Дворца борьбы мы пока откладываем», — написал глава республики в соцсетях.
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Вообще — я упорный. Но здесь даже у меня почти опускаются руки. Первый раз — я попытался построить этот объект в 2006 году в Уфе, когда руководил администрацией президента РБ. Уже определили земельный участок. Но потом вынужден был переехать в Москву. Второй раз подступился к решению этой задачи в Красногорске, где не только определили земельный участок, но и начали проектирование, и договорились с федерацией спортивной борьбы России, чтобы этот объект стал одним из базовых для нашей сборной. Но потом — опять переезд, теперь уже в родную республику. И здесь тоже с первых дней встал вопрос о необходимости строительства этого объекта — современного Дворца спортивной борьбы. Это не просто моя прихоть. Это дань уважения сотням тренеров, которые воспитали десятки тысяч ребят, которые радовали сотни тысяч болельщиков и привлекали детей с улиц к спорту... Но вот сейчас из-за коронавируса нам приходится резать бюджет. Мы понимаем, что нельзя трогать базовые вещи — экономику, инфраструктуру, дороги, ЖКХ, медицину… Прошу прощения у своего тренера Александра Николаевича, ветеранов, спортсменов, болельщиков, а также президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили — строительство Дворца борьбы мы пока откладываем… Но я его все равно построю и обязательно поборюсь с кем-нибудь на открытии)))… П.С.: Переезжать больше никуда не собираюсь)))…
Он добавил, что не отказывается от проекта и доведет его до конца после завершения режима самоизоляции.
«Но я его все равно построю и обязательно поборюсь с кем-нибудь на открытии», — заключил Хабиров.
Напомним, что об идее построить Центр спортивной борьбы «башлык» сообщил еще в мае 2019 года. Уже в августе он заложил первый камень будущего объекта вместе с депутатом Госдумы Александром Карелиным.СпортОбществоВласть Башкортостан
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