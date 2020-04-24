Источник: долги «Салавата Юлаева» превышают 650 млн рублей

Общее количество долгов хоккейного «Салавата Юлаева» превышают 650 миллионов рублей. Об этом сообщает местное издание «Горобзор».

По данным источника, клуб задолжал около 150 миллионов рублей на зарплаты хоккеистам за март. При этом есть вероятность, что в команде не получат денег и за апрель. Также у клуба имеются кредитные обязательства перед «Региональным фондом» на сумму 150 миллионов рублей. Под залог уфимцы отдали хоккейную арену в Нефтекамске, на которой свои домашние матчи проводит команда ВХЛ «Торос».

Кроме того, уфимский клуб задолжал приличную сумму денег за коммунальные услуги «Уфа Арены», в частности «Уфаводоканалу» и местной элетросети.

Несмотря на долги, генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов уверил, что все обязательства будут исполнены в срок.

— Все обязательства, которые клуб на себя взял, выполнятся, — сказал руководитель клуба.

На днях стало известно, что генеральный спонсор «Салавата Юлаева» нефтяная компания «Башнефть» перестала выделять деньги клубу. Из-за этого в команде не смогли вовремя выплатить хоккеистам зарплату за май. Также распространились слухи о возможном пропуске уфимцев следующего сезона КХЛ из-за финансовых проблем.