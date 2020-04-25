Гендиректор «Салавата Юлаева» не подтвердил информацию о новом контракте Цулыгина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов не смог подтвердить информацию о продлении контракта с главным тренером команды Николаем Цулыгиным.

Накануне в некоторых СМИ распространилась новость о сохранении нынешнего тренерского штаба уфимского клуба. Однако, по словам гендиректора «Салавата Юлаева», переговоры пока продолжаются.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Клуб работает над этим вопросом», — сказал Курносов.

На днях стало известно, что генеральный спонсор «Салавата Юлаева» нефтяная компания «Башнефть»перестала выделять деньги клубу. Из-за этого в команде не смогли вовремя выплатить хоккеистам зарплату за март. Также распространились слухи о возможном пропуске уфимцев следующего сезона КХЛ из-за финансовых проблем.

Как сообщают уфимские источники, сумма долговых обязательств «Салавата Юлаева» превысила 650 миллионов рублей. Однако, несмотря на финансовые сложности, республиканские власти намерены сохранить команду в КХЛ.

Вечером после появления в сети информации о долгах клуба «Салават Юлаев» полностью выплатил заработную плату хоккеистам за март.