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Хабиров и Карелин заложили в Уфе Центр спортивной борьбы

19:12, 23.08.2019
Хабиров и Карелин заложили в Уфе Центр спортивной борьбы
Фото: instagram.com/khabirovradii

Врио главы Башкирии Радий Хабиров и депутат Госдумы Александр Карелин заложили первый камень в строительство Центра спортивной борьбы в Уфе.
Хабиров подчеркнул, что Карелин был одним из немногих людей, кто поддержал его, когда «многие отвернулись».

«Очень рад именно с ним и другими нашими товарищами заложить первый камень в строительство Дворца борьбы, которое так необходимо десяткам тысяч любителей и профессиональных спортсменов», — написал «башлык» в соцсетях.

Напомним, что строительство Центра спортивной борьбы Хабиров анонсировал еще в мае. Объект появится в Глумилино Октябрьского района столицы Башкирии.

ОбществоВласть Башкортостан
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