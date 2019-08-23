Хабиров и Карелин заложили в Уфе Центр спортивной борьбы

Врио главы Башкирии Радий Хабиров и депутат Госдумы Александр Карелин заложили первый камень в строительство Центра спортивной борьбы в Уфе.

Хабиров подчеркнул, что Карелин был одним из немногих людей, кто поддержал его, когда «многие отвернулись».

«Очень рад именно с ним и другими нашими товарищами заложить первый камень в строительство Дворца борьбы, которое так необходимо десяткам тысяч любителей и профессиональных спортсменов», — написал «башлык» в соцсетях.

Напомним, что строительство Центра спортивной борьбы Хабиров анонсировал еще в мае. Объект появится в Глумилино Октябрьского района столицы Башкирии.