«Собаку выгулять можно, а детей — нет?!»: как законно побывать на улице с ребенком в Татарстане

Молодые родители недовольны режимом тотальной самоизоляции и ищут разрешенные, безопасные способы для прогулок с малышами

Фото: Илья Репин

Уже по истечении трех дней полной самоизоляции у некоторых татарстанцев сдали нервы. Особенно непросто молодым родителям, чьи малыши в домашнем «заточении» с непривычки устраивают истерики. Мамы выплескивают возмущение в соцсетях: «С собаками можно гулять, а с детьми — нет». Посыл, с одной стороны, обоснованный: ребенку нужны свежий воздух и движение. Так есть ли возможность, не нарушая правил, совершить прогулку с ребенком и какая опасность грозит даже в этом случае — в материале «Реального времени».

Побег из самоизоляции



— У меня две дочки — одной 7 лет, другой — годик, — говорит жительница Казани Кристина Иванова. — И мы с ними гуляли до последнего, и продолжали бы гулять, если бы не вышел полный запрет на прогулки. Мы же не рисковали, были очень осторожными! Ходили в масках, соблюдали социальную дистанцию, все, к чему прикасались, дезинфицировали. Сейчас энергию и активность дочки выплескивают, конечно, дома. Занимаются танцами, ушу — мы посещали кружки, теперь преподаватели присылают видеозанятия. Но все это прогулок не заменяет.

Согласна с Ивановой и Вероника Фатхуллина, которая попросту сбежала с ребенком подальше от строгостей режима полной самоизоляции — в деревню:

— Дочке 4 года, она очень активная, непоседливая, поэтому для нас запрет на прогулки оказался просто критическим. Просидев день взаперти, она вечером устраивает истерики. Мы промучились так 30 марта, а узнав, что это надолго и что выезды из Казани закроют, я срочно уехала с ней к родителям в Высокогорский район.

Гуландам Фатхуллина призналась, что ее от такой же проблемы буквально спас недавний переезд из многоквартирного дома в частный: она имеет возможность выгуливать 5-месячную дочку, не уезжая из Казани — в своем собственном дворе.

Врачи, конечно, признают пользу свежего воздуха. Особенно детский организм нуждается в прогулках — это лучшее средство для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Фото Максима Платонова

А защитница озера Харового, активистка Назиля Альмашева справилась с проблемой, кардинально перестроив режим своих сыновей, которым 12 и 9 лет. Она устроила «улицу» на лоджии и в комнатах, распахивая окна и старается создать мальчикам комфортные условия для подвижных игр и спортивных занятий. Выходить с ними на улицу и даже в подъезд, призналась она, ей боязно — вдруг подцепят заразу. Но она мечтает о том, чтобы вывезти детей на дачу — там-то, на собственном участке, можно обеспечить полноценную прогулку, не выходя из режима самоизоляции.

«Почему с собаками гулять можно, а с детьми — нельзя?!» — возмущается в блоге zen.yandex.ru пользовательница МамаША.

«Правительство попросило людей самоизолироваться на ближайшее время.., но сделало исключения: можно выходить из дома на определенную работу, в магазин и аптеки, если что-то угрожает жизни, за медицинской помощью, вынести мусор и выгулять собак не дальше 100 метров от дома. Я согласна с первыми пунктами, но не с последним, — пишет девушка. — И что мы в итоге видим: сейчас на улицах полно пожилых людей, которые выгуливают своих карманных собачек, и при этом они гуляют по несколько человек, пообщаться же нужно! Хотя сама изоляция направлена в первую очередь на таких людей, так как с возрастом иммунитет слабеет и появляются хронические заболевания. А с детьми выходить нельзя. А как можно объяснить маленьким ребятишкам, что нужно сидеть дома, особенно в хорошую погоду. Мои дети 3,5 и 1,5 года этого не понимают и каждый день у них истерики, что они хотят гулять. Можно же и семьям с детьми разрешить выйти на улицу на полчаса при условии нахождения вдали от других людей. А если правительство опасается, что люди с детьми заразятся, пока будут выходить на улицу и обратно, то пусть обязует ТСЖ, УК дезинфицировать МОП (места общего пользования, — прим. ред.) в многоквартирных домах».

Нахождение ребенка на воздухе не гарантирует, что он не инфицируется. Вероятность заражения, конечно, меньше, чем в закрытом помещении, где люди скапливаются, но опасность все же есть, отмечают врачи. Фото Рината Назметдинова

Что доктор прописал

Врачи, конечно, признают пользу свежего воздуха. Особенно детский организм нуждается в прогулках — это лучшее средство для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний, говорит главный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ, доцент кафедры детских инфекционных болезней ГМУ Халит Хаертынов. Но в условиях пандемии, по словам медика, гулять лучше на балконе:

— Если делать исключения, эффективность всех принятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции снизится. Тем более что все это временно. Если правила будут соблюдать не все, результата не будет. Нахождение ребенка на воздухе не гарантирует, что он не инфицируется. Вероятность [заражения], конечно, меньше, чем в закрытом помещении, где люди скапливаются, но опасность все же есть. Даже если во дворе никого нет, выходить с детьми небезопасно! На детской площадке ребенок также может заразиться, потому что вирус сохраняется на поверхностях, в том числе на металле, по несколько часов.

«Пишут СМС и выходят»



Вопрос, есть ли хоть какая-то возможность вывести ребенка на воздух, хотя бы изредка, хотя бы в своем дворе, когда там никого нет, и при этом не нарушить установленные правила, «Реальное время» задало главе республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, заместителю премьер-министра Татарстана Лейле Фазлеевой.

— Ребенок не собака, опасность абсолютно разная, — заметила вице-премьер в ответ на претензии «МамаШИ» и добавила, что, хотя прогулки и нежелательны, некоторые родители все же находят выход. — Пишут СМС и выходят во двор погулять. Но реально лучше не гулять, тем более на [детской] площадке.

Наличие четвероногого друга на поводке само по себе расценивается как пропуск в радиусе 100 метров от подъезда. Фото Рината Назметдинова

Следует отметить, что в татарстанском списке целей сервиса выдачи СМС-пропусков, есть много вариантов — от посещения суда до участия в похоронах, но вот прогулка с детьми в нем не значится. Как, впрочем, и с собаками — исходя из буквы постановления Кабмина РТ о самоизоляции, наличие четвероногого друга на поводке само по себе расценивается как пропуск в радиусе 100 метров от подъезда. То есть родители, которые берут разрешение под другим предлогом, теоретически могут быть привлечены к ответственности, если правоохранители «застукают» их за прогулкой с детьми даже в разрешенное время.

Тем не менее совместить некоторые цели с прогулкой ребенка все же возможно. Например, выбрав посещение кредитных организаций и почтовых отделений (пункт 7 в списке целей), дойти до этих учреждений можно вместе с ребенком.



Словом, порядок выхода несовершеннолетних из дома регламентируется передвижением его родителей при помощи получения специального кода по СМС. Но если злоупотреблять подобными уловками в обходе запрета, риски инфицирования вырастут в разы, а усилия медиков сдержать заразу — могут сойти на нет.