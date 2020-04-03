Новости общества

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Собаку выгулять можно, а детей — нет?!»: как законно побывать на улице с ребенком в Татарстане

07:00, 03.04.2020 12 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19

Молодые родители недовольны режимом тотальной самоизоляции и ищут разрешенные, безопасные способы для прогулок с малышами

«Собаку выгулять можно, а детей — нет?!»: как законно побывать на улице с ребенком в Татарстане
Фото: Илья Репин

Уже по истечении трех дней полной самоизоляции у некоторых татарстанцев сдали нервы. Особенно непросто молодым родителям, чьи малыши в домашнем «заточении» с непривычки устраивают истерики. Мамы выплескивают возмущение в соцсетях: «С собаками можно гулять, а с детьми — нет». Посыл, с одной стороны, обоснованный: ребенку нужны свежий воздух и движение. Так есть ли возможность, не нарушая правил, совершить прогулку с ребенком и какая опасность грозит даже в этом случае — в материале «Реального времени».

Побег из самоизоляции

— У меня две дочки — одной 7 лет, другой — годик, — говорит жительница Казани Кристина Иванова. — И мы с ними гуляли до последнего, и продолжали бы гулять, если бы не вышел полный запрет на прогулки. Мы же не рисковали, были очень осторожными! Ходили в масках, соблюдали социальную дистанцию, все, к чему прикасались, дезинфицировали. Сейчас энергию и активность дочки выплескивают, конечно, дома. Занимаются танцами, ушу — мы посещали кружки, теперь преподаватели присылают видеозанятия. Но все это прогулок не заменяет.

Согласна с Ивановой и Вероника Фатхуллина, которая попросту сбежала с ребенком подальше от строгостей режима полной самоизоляции — в деревню:

— Дочке 4 года, она очень активная, непоседливая, поэтому для нас запрет на прогулки оказался просто критическим. Просидев день взаперти, она вечером устраивает истерики. Мы промучились так 30 марта, а узнав, что это надолго и что выезды из Казани закроют, я срочно уехала с ней к родителям в Высокогорский район.

Гуландам Фатхуллина призналась, что ее от такой же проблемы буквально спас недавний переезд из многоквартирного дома в частный: она имеет возможность выгуливать 5-месячную дочку, не уезжая из Казани — в своем собственном дворе.

Врачи, конечно, признают пользу свежего воздуха. Особенно детский организм нуждается в прогулках — это лучшее средство для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Фото Максима Платонова

А защитница озера Харового, активистка Назиля Альмашева справилась с проблемой, кардинально перестроив режим своих сыновей, которым 12 и 9 лет. Она устроила «улицу» на лоджии и в комнатах, распахивая окна и старается создать мальчикам комфортные условия для подвижных игр и спортивных занятий. Выходить с ними на улицу и даже в подъезд, призналась она, ей боязно — вдруг подцепят заразу. Но она мечтает о том, чтобы вывезти детей на дачу — там-то, на собственном участке, можно обеспечить полноценную прогулку, не выходя из режима самоизоляции.

«Почему с собаками гулять можно, а с детьми — нельзя?!» — возмущается в блоге zen.yandex.ru пользовательница МамаША.

«Правительство попросило людей самоизолироваться на ближайшее время.., но сделало исключения: можно выходить из дома на определенную работу, в магазин и аптеки, если что-то угрожает жизни, за медицинской помощью, вынести мусор и выгулять собак не дальше 100 метров от дома. Я согласна с первыми пунктами, но не с последним, — пишет девушка. — И что мы в итоге видим: сейчас на улицах полно пожилых людей, которые выгуливают своих карманных собачек, и при этом они гуляют по несколько человек, пообщаться же нужно! Хотя сама изоляция направлена в первую очередь на таких людей, так как с возрастом иммунитет слабеет и появляются хронические заболевания. А с детьми выходить нельзя. А как можно объяснить маленьким ребятишкам, что нужно сидеть дома, особенно в хорошую погоду. Мои дети 3,5 и 1,5 года этого не понимают и каждый день у них истерики, что они хотят гулять. Можно же и семьям с детьми разрешить выйти на улицу на полчаса при условии нахождения вдали от других людей. А если правительство опасается, что люди с детьми заразятся, пока будут выходить на улицу и обратно, то пусть обязует ТСЖ, УК дезинфицировать МОП (места общего пользования, — прим. ред.) в многоквартирных домах».

Нахождение ребенка на воздухе не гарантирует, что он не инфицируется. Вероятность заражения, конечно, меньше, чем в закрытом помещении, где люди скапливаются, но опасность все же есть, отмечают врачи. Фото Рината Назметдинова

Что доктор прописал

Врачи, конечно, признают пользу свежего воздуха. Особенно детский организм нуждается в прогулках — это лучшее средство для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний, говорит главный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ, доцент кафедры детских инфекционных болезней ГМУ Халит Хаертынов. Но в условиях пандемии, по словам медика, гулять лучше на балконе:

— Если делать исключения, эффективность всех принятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции снизится. Тем более что все это временно. Если правила будут соблюдать не все, результата не будет. Нахождение ребенка на воздухе не гарантирует, что он не инфицируется. Вероятность [заражения], конечно, меньше, чем в закрытом помещении, где люди скапливаются, но опасность все же есть. Даже если во дворе никого нет, выходить с детьми небезопасно! На детской площадке ребенок также может заразиться, потому что вирус сохраняется на поверхностях, в том числе на металле, по несколько часов.

«Пишут СМС и выходят»

Вопрос, есть ли хоть какая-то возможность вывести ребенка на воздух, хотя бы изредка, хотя бы в своем дворе, когда там никого нет, и при этом не нарушить установленные правила, «Реальное время» задало главе республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, заместителю премьер-министра Татарстана Лейле Фазлеевой.

— Ребенок не собака, опасность абсолютно разная, — заметила вице-премьер в ответ на претензии «МамаШИ» и добавила, что, хотя прогулки и нежелательны, некоторые родители все же находят выход. — Пишут СМС и выходят во двор погулять. Но реально лучше не гулять, тем более на [детской] площадке.

Наличие четвероногого друга на поводке само по себе расценивается как пропуск в радиусе 100 метров от подъезда. Фото Рината Назметдинова

Следует отметить, что в татарстанском списке целей сервиса выдачи СМС-пропусков, есть много вариантов — от посещения суда до участия в похоронах, но вот прогулка с детьми в нем не значится. Как, впрочем, и с собаками — исходя из буквы постановления Кабмина РТ о самоизоляции, наличие четвероногого друга на поводке само по себе расценивается как пропуск в радиусе 100 метров от подъезда. То есть родители, которые берут разрешение под другим предлогом, теоретически могут быть привлечены к ответственности, если правоохранители «застукают» их за прогулкой с детьми даже в разрешенное время.

Тем не менее совместить некоторые цели с прогулкой ребенка все же возможно. Например, выбрав посещение кредитных организаций и почтовых отделений (пункт 7 в списке целей), дойти до этих учреждений можно вместе с ребенком.

Словом, порядок выхода несовершеннолетних из дома регламентируется передвижением его родителей при помощи получения специального кода по СМС. Но если злоупотреблять подобными уловками в обходе запрета, риски инфицирования вырастут в разы, а усилия медиков сдержать заразу — могут сойти на нет.

Инна Серова, Василя Ширшова
ОбществоМедицинаКультураВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Лучше уж не п7 выбирать и в очереди на почте торчать с ребенком, а мусор с ним выносить
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Судя по фотографии собаку прогуливают на детской площадке, и у хозяйки не видно в руках совочка и пакета, чтобы собрать дерьмо ее собаки. Сто метров от подъезда- это как раз детские площадки. От собачьего дерма очень много опасных болезней. Собачники должны знать, придомовая территория не их частная земля. Завел собаку, убирай за ней.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Они еще школьные стройплощадки топчут, закройте спорплощадку 183 гимназии Эхинококкоз Токсокароз Стригущий лишай Токсоплазмоз гораздо опаснее короновируса
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    вообще не понимаю, зачем в квартирах заводить собак? от них столько грязи, мороки, каждый день выгуливай. плюс не стоит забывать, что это хищное животное. и даже самая милая болонка может серьезно покусать человек. а если питомец покрупнее, то и насмерть загрызть. собакам - только в частных домах.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    выйти можно на улицу, но опять же в день можно направить не более 2-х смс сообщений на выход из дома. Тут решать каждому как поступать, но опять же если указать причину выхода посещение банка, то можно за место этого просто прогуляться
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Да ну, моё здоровье важнее, посижу лучше дома
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Значит в нашей стране собаки дороже чем дети.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Вот такой вот получился левый либерализм: права собачек важнее прав детей. Почти как в Европах.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Гуландам Фатхуллина в статье - это ваша корреспондентка? Вот смотрю, ее давно не было в РВ. Очень нравились ее статьи про недвижимость, про дольщиков. Значит, она с ребенком сидит. Тогда я спокойна.
    Еще нравились статьи Турцевой. Ее давно не видела. Тоже на декрете? Читаю так же Губаеву и Рахматуллина. Интересно знать про историю, религию, татар и башкир. Очень грамотная подача. Еще для себя открываю Серову. Пусть хоть они не уходят из газеты в декрет или на другую работу. Не то совсем нечего будет читать.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Невыносимо сидеть дома многодетным семьям. Неужели нельзя что нибудь придумать? Вы же умные, поговорите с врачами. Даже, когда я лежала в инфекционке с желтухой, и то, разрешали ненадолго на солнце выходить. Хотя бы разрешите куда нибудь за город выехать. Нет дачи. Ну, постоим на поле. Постоим в лесу.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    А с какого простите перепуга и за что нас будут штрафовать?! Я не пойму!? Закона никакого нет, подписанных бумаг тоже! Я говорю о штрафах обычным людям, а не уже болеющим вирусом, возрастным и недавно приехавшим из других стран... ????
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    значит получил код и гуляешь и не подхватишь вирус - А если не получил код и вышел , то поймал вирус - МАРАЗМ ПОЛНЫЙ !
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

11:20 МСК Все новости
Новости раздела