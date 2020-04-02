Владимир Путин продлил выходные до конца апреля: главное из обращения президента

Президент объявил нерабочий месяц, но подчеркнул, что рабочие места надо сохранить

Сегодня состоялось второе обращение Владимира Путина к россиянам за последние 8 дней. В первый раз президент обратился к народу 25 марта и объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочими днями для всех, кто не занят в производстве непрерывного цикла и в организациях, связанных с жизнеобеспечением людей. В материале «Реального времени» — краткий пересказ заявления президента.

«Нерабочая неделя позволила России выиграть время»

Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. В напряженном режиме продолжают трудиться медики, констатировал президент:

«Им очень непросто сейчас. Именно они держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают развитие болезни».

Путин выразил «сердечные слова благодарности» медработникам. Еще он поблагодарил остальных россиян: волонтеров, добровольцев, всех неравнодушных людей. Всех тех, «кто прочувствовал и осознал свою личную ответственность, строго соблюдает рекомендации, заботится о себе, близких и окружающих».

Президент констатировал, что нерабочая неделя позволила России выиграть время, чтобы нарастить ресурсы и бороться с эпидемией максимально эффективно, используя и свой опыт, и практики других стран. Нам пока удается оградить от эпидемии пожилых людей, не допустить вспышки в детских садах, вузах и школах. Естественно, встает вопрос о том, что делать дальше.

Но президент подчеркнул, что, по мнению вирусологов, пик эпидемии в мире и в нашей стране еще не пройден.

Президент констатировал, что нерабочая неделя позволила России выиграть время, чтобы нарастить ресурсы и бороться с эпидемией максимально эффективно. Фото Максима Платонова

Продление режима нерабочих дней

Президент объявил о своем решении: режим нерабочих дней продлен до 30 апреля, с сохранением заработной платы.

Ситуация меняется, подчеркнул Путин. Россия — очень большая страна, и в разных субъектах ситуация развивается неодинаково. Кое-где, например в Москве, коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей и переломить ситуацию пока не удалось. Но остаются и регионы, где еще не зафиксировано ни одного случая заболевания. Поэтому при сохранении высокого уровня готовности в некоторых регионах достаточно будет локальных, точечных решений. В этой связи по указу президента субъектам Федерации даются дополнительные полномочия.

В каждом субъекте до конца недели власти, исходя из объективной ситуации, должны сами принять решение, какие меры вводить — в зависимости от того, какие там сложились объективные условия. Регионы смогут сами решать, например, вопрос о том, какие учреждения и организации должны приостановить работу, а какие могут ее продолжить.

Как и прежде, будут работать органы власти, медучреждения, аптеки, продуктовые магазины и товаров первой необходимости. Если возникнет необходимость дополнительно ограничить работу системообразующих предприятий, регионы должны будут согласовывать это с федеральным центром.

Как и прежде, будут работать органы власти, медучреждения, аптеки, продуктовые магазины и товаров первой необходимости. Фото Ильи Репина

«В дальнейшем режим нерабочих дней может быть скорректирован в сторону сокращения»

Путин поручил полпредам плотно контролировать работу регионов. Информация должна поступать в центральный штаб по противодействию вирусной инфекции, обрабатываться там и учитываться при принятии дальнейших решений.

Президент отметил, что если обстановка позволит, то в дальнейшем режим нерабочих дней может быть скорректирован в сторону сокращения.

Путин подчеркнул, что очень важно сохранить рабочие места. Ведь в основе решения ключевых задач лежит эффективная, стабильно работающая экономика. Путин просит граждан предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям специалистов. Решающими факторами остаются ответственность и взаимоподдержка. Эта неделя показала, что понимание ситуации помогает снизить риски.

Президент выразил уверенность в том, что и дальше удастся работать на опережение. Он поблагодарил россиян и пожелал им здоровья.