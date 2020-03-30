«То в жар бросает, то в холод»: обзор казанского рынка загородной недвижимости

Участники рынка обещают в этом сезоне появление необычных локаций в коттеджных поселках под Казанью

Фото: Ирина Анисимова

Пандемия коронавируса подстегнула интерес казанцев к загородной недвижимости задолго до начала сезона активных продаж, который обычно приходится на первую декаду апреля. Шквал звонков в этом году стартовал раньше, сообщили «Реальному времени» участники рынка. Лаишевский район по-прежнему остается самым привлекательным для покупателей и представительным по числу известных игроков и предложению. В большинстве остальных муниципалитетов, граничащих с Казанью, число девелоперов ограничено, и их земельные портфели выбраны уже наполовину, а то и больше. Впрочем, рынок, вследствие кризиса, ждут новые интересные локации, а также возможные всплески роста спроса и цен, предупреждают эксперты. Где это уже произошло, и стоит ли торопиться с покупкой участка или лучше подождать — подробнее в нашем материале.

Самый представительный район



На рынке коттеджных поселков под Казанью по-прежнему не больше 10 крупных известных игроков. Два участника за последние годы были признаны либо банкротами, либо ликвидированы — АН «Пассаж» Рушании Бильгильдеевой (ей вменяют невыполнение обещаний по прокладке сетей) и ДК «Триумф», близкий к структурам Роберта Мусина, по понятной причине ушедший с рынка вследствие краха «Татфондбанка».

Едва ли не самый большой интерес у покупателей загородного жилья вызывают предложения в Лаишевском районе. Здесь в 41 км от Казани продолжает продавать земельные участки ООО «Тетеево-2» (принадлежит «Сувар Холдингу»). Самая дорогая земля в «Земляничной поляне» — вторая очередь проекта «Тетеево». Если год назад за сотку здесь просили 65—120 тыс. рублей, то сегодня минимальные и максимальные планки упали до 55 и 110 тыс. рублей соответственно.

В «Лукошкино» — еще первая очередь «Тетеево» — цена участка осталась прежней (от 85 тыс. рублей), но в продаже земли среднего ценового сегмента осталось немного: 18—20 из 110 участков.



В 41 км от Казани продолжает продавать земельные участки ООО «Тетеево-2» (принадлежит «Сувар Холдингу»). Фото poselki116.ru

Наконец, можно приобрести землю в «Малиновке-1» и «Малиновке-2» за какие-то 25 тыс. рублей за сотку, причем таких участков в «Тетеево» больше всего — 720 размежеванных участков. Компания также готова построить на участке дом за ваш счет «по рыночной цене» за кв. м — в прошлом году такое удовольствие обошлось бы от 27 тыс. рублей за кв. м. Сам же готовый дом в 2019 году можно было купить за 3—12 млн рублей за кв. м.

В том же Лаишевском районе, в 37 км от Казани, дораспродаются участки в пос. «Умырзая» компании «МИК» стоимостью от 50 до 90 тыс. рублей, в продаже из 688 осталось лишь 6 участков.

Отметим, что за 5 лет цены на участки не выросли — в 2015 году разброс цен составлял 50—110 тыс. рублей. У той же «МИК» в Лаишевском районе есть еще крохотный проект «Алтын Яр» — в 60 км от Казани, где последние шесть участков оценены в 90 тыс. рублей. Ранее «Алтын Яр» находился в 70 км от Казани, но девелоперы были готовы расширяться до 53 гектаров еще в 2015 году, когда участки здесь стоили 80—95 тыс. рублей за сотку.

Земельные портфели выбраны наполовину

У ГК «ДАР» в Лаишевском районе три проекта. Во-первых, «Светлый берег» рядом с селом Сорочьи Горы, расположенный в 55 км от Казани, и потому самый доступный: стоимость участка за год даже упала, сотка теперь здесь стоит не 32—62 тыс. рублей, а 31—45 тыс. В продаже остался 31 из 115 участков.



У села Большие Кабаны «ДАР» распродает участки «Аэросити закрытого типа» в 12 км от Казани, в результате чего и цены начинают кусаться: стоимость земли за год тут, напротив, выросла со 150—250 тыс. рублей за сотку до 227—291 тыс. рублей. В продаже осталось всего 11 дорогих участков.



Компромиссный вариант в 28 км от столицы РТ у села Каипы — проект «Любимово», где сотка обойдется в 50—106 тыс. рублей. Фото kazan.cian.ru

Наконец, компромиссный вариант в 28 км от столицы РТ у села Каипы — проект «Любимово», где сотка обойдется в 50—106 тыс. рублей. В наличии осталось 63 из 150 участков. В отличие от вышеупомянутых игроков, «ДАР» предлагает и построить дом на купленном участке за 28—45 тыс. рублей за кв. м, и купить за 1,9—9,7 млн рублей.

Еще один игрок в Лаишевском районе, компания «Невада РТ» предлагает один из самых доступных вариантов на сегодняшнем рынке, в пос. Столбище (три варианта) или на берегу Камы. За год цены по всем четырем проектам практически не выросли. Сотка в Новых Сапуголях обойдется в 40 тыс. рублей, в Травкино — в 79 тыс. рублей, в Солнечное Травкино в 68—75 тыс. рублей, в Новых Саралах — в 47—65 тыс. рублей. Но и у «Невады РТ» портфель, можно сказать, почти наполовину, а то и более выбран. В Сапуголях осталось в продаже лишь 4 участка, в Травкино — 6, треть участков еще в наличии в Солнечном Травкине и 50 процентов в Новых Саралах. Дома здесь сам девелопер не строит — строит, по запросу покупателя, партнер.

Полмиллиона за участок в Песчаных Ковалях

Из единичных проектов компаний отметим «Комьюнити Bright Park» (ранее — «Ясная поляна») компании ООО «Корнер» (наследника той же «Ясной поляны») в 15 км от Казани — это премиум сегмент, и потому неудивительно, что в продаже еще остается 70% от 200 предложенных участков: участки большие, от 0,5 га, стоимостью в среднем 280 тыс. рублей за сотку. Что интересно, цены на готовые дома тут, напротив, снизились: с 8,9—12 млн рублей до 5—7 млн рублей.



Дорогие участки предлагает также проект «Орел Гарден» в 24 км от Казани рядом с селом Орел, цены тут за год выросли со 150 до 170 тыс. рублей за сотку — выкуплен почти весь портфель из 480 участков, осталось в наличии 50—60.



Проект «Зеленый берег» одноименной компании предлагает участки в 28 км от столицы РТ около деревни Кзыл Иль за 110—280 тыс. рублей. И тоже остались в наличии 70 из 219 размежеванных участков.



Под Лаишево остается 17 из 60 участков проекта «Белые горы» стоимостью 100—140 тыс. рублей. Фото poselki116.ru

Под Лаишево остается 17 из 60 участков проекта «Белые горы» стоимостью 100—140 тыс. рублей. И четверть участков премиум-сегмента (350—500 тыс. рублей за сотку) осталось пока в коттеджном клубе закрытого типа «Ковалинский» в Песчаных Ковалях в 23 км от Казани — где можно докупить и готовый дом за 3,6—8,8 млн рублей. Большой выбор премиум-сегмента у ООО «Строй Инвест Консалт» в Ковалинской усадьбе — где сотка участка оценена в 300—400 тыс. рублей.

Из более доступного предложения назовем «Орехов куст» в Лаишево компании ООО «Запрудный» — 100 из 200 участков стоимостью 65 тыс. рублей еще в наличии. «Ново-Никольское» компании ООО «Строй Инвест Консалт» предлагает участки в 25 км от Казани примерно за ту же цену (осталось, правда, всего 16 из 150 участков). И за 60 тыс. рублей за сотку продаются около 40 участков в «Красной поляне» компании ДК «Усадьба».



Самые недорогие участки предлагает компания «Солнечная долина» — правда, в 52 км от Казани, стоимость тут упала почти в два раза, но торгуется по аукционной цене начиная с 35 тыс. рублей.

Интересно, что 90% участков ликвидированных девелоперских компаний АН «Пассаж» и ДК «Триумф» продавались именно в Лаишевском районе.

Как «Волжская гавань» перешла из эконом-сегмента в премиум

Вторым по объему рынка ИЖС можно считать саму Казань, правда, крупных и заметных игроков тут не больше пяти-шести, два из них либо еще не начали продавать землю, либо продают только с домами. По причине близости потенциальных собственников участков к работе в столице РТ, земля тут, понятное дело, самая дорогая. И ограниченная — в настоящий момент покупателям предлагается не более 150 участков разной стоимости.

На первом месте по дороговизне участки в «Волжской гавани» компании «МегаЛайн» в Кировском районе (12 км от центра), где землю продают с подрядом, и сотка может стоить от 700 тыс. до 1,15 млн рублей. Что интересно, еще год назад цены были ниже, составляя 550 тыс.—1 млн. А еще 5 лет назад «МегаЛайн» торговала в эконом-сегменте участками стоимостью всего 44,8—57,3 тыс. рублей за сотку. Из 138 участков «Волжской гавани» в продаже остается всего 15—20.

На первом месте по дороговизне участки в «Волжской гавани» компании «МегаЛайн» в Кировском районе (12 км от центра), где землю продают с подрядом, и сотка может стоить от 700 тыс. до 1,15 млн рублей. Фото vgavani.ru

В Приволжском районе предлагаются участки только в одном проекте — Garden компании ООО «Корнер», но только с домом на нем, стоимостью 940 тыс. рублей за сотку (для сравнения, «МегаЛайн» предлагает купить готовый дом по цене 7—11,7 млн рублей или построить по 43,5—57,6 тыс. рублей за кв. м). Тут выкуплена пока лишь треть от предложенных на рынок 98 участков.

Наконец, самое дифференцированное и богатое предложение в Советском районе Казани, два из которых приходится на ГК «Новые земли»: в «Новом Царицыно» сотка оценена в 130—140 тыс., в «Моем Царицыно» — в три-четыре раза дороже — 370—530 тыс. рублей. В «Новом Царицыно» осталось всего 20—30 участков из когда-то имеющегося объема в 600, в «Новом Царицыно» — 10 участков из 250 еще не продано.

Среднюю цену — среди вышеупомянутых игроков — в Казани, в Советском районе (севернее Константиновки) за участок в пос. «Живописный» (ранее «Лесная поляна») предлагает ООО «Строй Инвест Консалт», где земля за год подорожала, составив уже не 250—270 тыс. рублей за сотку, а 300—350 тыс. рублей. Из 270 размежеванных участков осталось всего 16.

Кто разделил Верхнеуслонский и Зеленодольский районы

В Верхнеуслонском районе самое низкое предложение — рынок сегодня предлагает здесь всего четыре проекта. Во-первых, «Новый» вблизи Верхнего Услона в 52 км от Казани от компании ООО «УслонИнвестСтрой», где в наличии 50% от 468 участков стоимостью 40—50 тыс. рублей за сотку. И, во-вторых, у ГК «Дар» осталось еще 17 из 36 участков в «Новом пятидворье» вблизи Иннополиса, в 14 км от Казани, цены на которые за год снизились: с 82 до 65—75 тыс. рублей за сотку. Дополнительно «Дар» предлагает построить на участке дом за 28,5—45 тыс. рублей за кв. м, или купить готовый за 2—9,7 млн рублей.

По ограниченному числу игроков и невысокому объему предложения с Верхнеуслонским районом схож Зеленодольский. Здесь вообще всего пара-тройка игроков, которые предложение и обеспечивают. Отсюда, возможно, и такой высокий разброс цен. Так, компания «МИК» в своем проекте «Лесное озеро» (около Раифы — 11 км от Казани) предлагает сразу 500 участков по цене от 30 до 100 тыс. рублей за сотку. А ГК «Дар» разделило свое предложение на два сильно отличающихся сегмента, в зависимости от близости к столице РТ. Во-первых, «Загородный клуб» в 3 км от Казани с 16 премиум-участками стоимостью от 250 до 270 тыс. рублей. И, во-вторых, «Благодатное» в 10 км от Казани, где 15 участков предлагаются по 75—89 тыс. рублей за сотку.

В проекте «Шигали» в 19 км от Казани у ИП Джинмухаметовых в продаже более 100 участков. Фото poselki116.ru

Высокогорский район мог бы посоревноваться с Казанью

Не так уж отличается от Верхнеуслонского района и предложение в Высокогорском, хотя здесь и игроков больше, и число выставленных на продажу участков, остающихся в наличии, все же заметно выше. Правда, явно не бюджетного варианта. Минимальная планка — от 75—85 тыс. рублей за сотку, вследствие близости к Казани у большинства проектов.



Так, у компании «Невада РТ» в наличии на перспективу до 800 участков (всего планируется четыре очереди) в «Усадьбах у озера» в разных ценовых сегментах: 85 тыс. рублей за сотку, 100 тыс. рублей и 150 тыс. рублей.



Сходные цены и в проекте «Шигали» в 19 км от Казани у ИП Джинмухаметовых — в продаже более 100 участков. Компания ООО «Строй Инвест Консалт» в проекте «Райан» в 10 км от Казани готова предложить 48 участков стоимостью 90—103 тыс. рублей за сотку — в такую же цену свои участки оценили и владельцы «Семиозерской усадьбы» (дачное некоммерческое партнерство «Раздолье») в 25 км от столицы РТ — правда, продается лишь пять таких участков.



У компании Алексея Семина ASG есть поселок Каймары — более 1 000 участков по проекту — где земля оценена в 75—110 тыс. рублей за сотку.

Самое дорогое предложение в экодеревне «Эстачи» всего в 5 км от Казани, здесь выставлено на продажу 80—90 участков, которые за год подорожали со 150 до 160—165 тыс. рублей за сотку.

У ГК «Дар» в Мешинских усадьбах (28 км от Казани) разброс цен на 80 участков чуть ли не пятикратный (57—253 тыс. рублей за сотку). Фото vk.com/gruppadarofficial

Пестречинский район: 5 девелоперов и радикальный разброс цен

В Пестречинском районе на рынке ИЖС пять игроков, которые предлагают около 500 участков в настоящий момент. Разница в цене за сотку в большей мере объясняется расстоянием от Казани.

Самая дорогая земля у «Невады РТ», которая предлагает буквально «несколько» участков сейчас либо в Новых Салмачах (4,5 км от Казани), где они выросли в цене, между прочим, в 1,5 раза — с 190—240 тыс. до 320—350 тыс. рублей за сотку, либо в «Званке» (рядом с Константиновкой), где участки подорожали с 215 до 263—266 тыс. рублей за сотку. ИП Мухамадиева Фината в «Алтын Камыш» в 15 км от Казани участки оценили в 110—120 тыс. рублей за сотку.

У ГК «Дар» в Мешинских усадьбах (28 км от Казани) разброс цен на 80 участков чуть ли не пятикратный (57—253 тыс. рублей за сотку), почти такой же и у УК «Евромет Девелопмент» в «Запрудном» (44 км от Казани), где, в зависимости от сегмента, участки предлагаются за 32—50—130 тыс. рублей за сотку.

Самое доступное предложение в Пестречинском районе у «Компании МИК» в «Усадьбе Шигалеевской», 100 участков которой за год упали в цене, к слову, в два раза: с 75—120 тыс. рублей до 50—60 тыс. рублей за сотку.

Стоимость земельных участков в коттеджных поселках под Казанью

Наименование девелопера Наименование проекта Местоположение Населенный пункт Удаленность от Казани, км Категория земель Стоимость земли

2019 Стоимость земли

2020 Стоимость постройки дома за кв. м

2020 Стоимость постройки дома за кв. м

2019 Евгений Храмов: Проверяем Количество участков Евгений Храмов: Проверяем Количество участков в продаже Стоимость дома, млн

2020 Стоимость дома, млн

2019 Сайт Разбивка Разбивка 2017 ИП Динмухаметов Ш.Ш.;

ИП Динмухаметов Динар Шамилевич Шигали Высокогорский Шигали 19 ИЖС 85 000-160 000 80 000-160 000 нет нет Евгений Храмов: Данные 2019 года. Теперь не занет сколько. Многие межуют более 3000 более 100 не строят не строят http://xn--80afoco8e.xn--p1ai/ 10-15 соток

ООО "МегаЛайн" Волжская гавань Казань Казань 12 ИЖС землю продают с генподрядом

700 000- 1150 000 700 000- 1150 000 43 553-57694 44 000-48 000 138 около 15-20 7,07-11,77 10,67-20,96 https://vgavani.ru/ 6-12 соток

ООО "Тетеево-2" Тетеево Лаишевский Тетеево первая очередь. "Лукошкино" 41 ИЖС от 85 000 от 85 000 по рыночной цене от 27 000 110 18-20

3-12 млн http://teteevo.ru/ 10-20 соток

ООО "Тетеево-2" Тетеево Лаишевский Тетеево вторая очередь. "Земляничная поляна»" 41 ИЖС 65 000-120 000 55 000-110 000 по рыночной цене от 27 000 Евгений Храмов: на сайте 96 110 н/д

3-12 млн http://teteevo.ru/ 8-36 соток

ООО "Тетеево-2" Тетеево Лаишевский Тетеево третья очередь. "Малиновка-1" и "Малиновка-2" 41 ИЖС 22 000-30 000 от 25 000 по рыночной цене от 27 000 около 720 размежованных



3-12 млн http://teteevo.ru/ 8-23 соток

ООО “Компания МИК” Умырзая Лаишевский вблизи Новые Тангачи 37 ИЖС 50 000-100 000 50 000-90 000 не строят - 688 Евгений Храмов: с сайта. Сказал "почти нет" 6 не строят - https://www.zemli-mik.ru/kottedzhnye-poselki/umyrzaya 10-12 соток 7,5-12 сот ООО "Компания МИК" Лесное озеро Зеленодольский р-он около Раифы 11 ИЖС 40 000-100 000 30 000-100 000 не строят - 1400 500 не строят - https://www.zemli-mik.ru/kottedzhnye-poselki/lesnoe-ozero

6-26 соток ООО "Компания МИК" Усадьба Шигалеевская Пестречинский район около поселка «Новое Шигалеево»

ИЖС 75 000-120 000 50 000-59 000 не строят не строят 260 100 не строят не строят https://www.zemli-mik.ru/kottedzhnye-poselki/usadba-shigaleevskaya



ООО "Компания МИК" Алтын Яр Лаишевский прилегает к деревне Курманаково 60 ИЖС 80 000-150 000 90 000 не строят не строят 150-170 Евгений Храмов: с сайта. Сказал "несколько участков" 6 не строят не строят https://www.zemli-mik.ru/kottedzhnye-poselki/altyn-yar



ООО "УслонИнвестСтрой" Новый Верхнеуслонский вблизи Верхний Услон 52 ИЖС от 50 000 40 000-50 000 не строят, есть партнеры не строят, есть партнеры 468 50% 1,9 млн 100 кв.м, 9-10 сот не строят, есть партнеры http://uslon.su/about-village 10-11 соток 10-12 сот. ООО «Корнер» (ранее - ООО "Ясная поляна") «Комьюнити Bright Park»

(ранее - Ясная поляна) Лаишевский район около пос. Песчаные Ковали и пос. Габишево 15 ИЖС пока большие участки от 0,5 га средняя цена 280 000 руб/сот. н/д 46 354-62 500 200 70% 5 млн 100 кв.м, 5 сот черн.;

7,1 млн 150 кв.м,5 сот чист 8900 000 руб. черн;

12 000 000 руб.предчист https://mycorner.ru/bright-park 5-9-14-20 сот

ООО "КОРНЕР" Garden Приволжский район г. Казани Приволжский район г. Казани 0 ИЖС

только с домом, 940 000 руб/сот. в т. ч. дом н/д

98 70% 8 млн 100 кв.м, 5 сот;

12,74 млн 150 кв.м, 8 сот.

https://mycorner.ru/garden



АН "Счастливый дом" Голубое озеро (три очереди в поселке) Казань Авиастроительный 14 ИЖС 280000 300 000 34-35 66,25 200 4, летом к продаже откроются 2 улицы в зависимости от площади: 34-35 тыс.руб/кв.м. 5300 https://vk.com/kazan_goluboe_ozero от 5,5 сот

Управляющая компания «Евромет Девелопмент» Запрудный Пестречинский Ленино-Кокушкинское сельское поселение 44

27 000-120 000 32 000-50 000-130 000 не строят, есть подрядчики не строят, есть партнеры 330 есть большой выбор не строят, есть подрядчики не строят, есть партнеры

8/9 сот Николаева Наталья Николаевна: Возможно объединить участки 9-15 сот. ООО "Запрудный" Орехов куст Лаишевский г. Лаишево 55 ИЖС Евгений Храмов: 65 000 без газа, 75 000 газ идет вдоль участка 65 000-75 000 65 000 не строят, есть подрядчики не строят, есть партнеры около 200 около 100 не строят, есть подрядчики не строят, есть партнеры http://www.orexov-kyst.ru/area/ 8/10/14/15/Га

Физлица Северная Раифа Зеленодольский Раифа 39 ИЖС Евгений Храмов: скоро будут поднимать до 80 т. р. Есть у них рассрочка 60000 Евгений Храмов: 80 000 с газом уже 60 000-80 000 около 27 000 руб/кв. м. от 12 000-27 000 800 300 в зависимости от площади: 27 тыс.руб/кв.м. около 3500 000 http://xn----7sbbagrb1a5b3ade3cxj.xn--p1ai/ 7,74-26 соток; в среднем 10 сот 7,74-17 сот. ОАО "Альфа" Удачный Высокогорский Усады 35 ИЖС Евгений Храмов: один участок остался 120000 Евгений Храмов: возможно уже продано все, т. к. в прошлом году оставался 1 участок н/д - - 900 1 - - http://xn--116-5cdt5a1a9bzb3b.xn--p1ai/contact 4,5/6/8/9/12

Группа компаний "ДАР" Загородный клуб Зеленодольский вблизи Ореховка, Золотые ключи 3 ИЖС 252 000-270 000 250 000 - 270 000 28498-45000 от 28100 Евгений Храмов: Данные 2019 года, по телефону не может сказать - не знает. 366 16 1970 000-9750 000 разные готовые проекты в наличии https://gruppadar.ru/catalog/zagorodnyy-klub/ 6-21 соток 6-21 Группа компаний "ДАР" Пятидворье Верхнеуслонский вблизи Моркваши Village, рядом Иннополис 12 ИЖС 183 000 182 000 28498-45000 от 28100 Евгений Храмов: Данные 2019 года, по телефону не может сказать - не знает. 178 24 1970 000-9750 000 разные готовые проекты в наличии http://gruppadar.ru/obj/3 8-13 соток от 7,2 Группа компаний "ДАР" Новое пятидворье Верхнеуслонский вблизи Иннополиса 14

от 82 000 65 000-75 000 28498-45000 от 28100 около 36 17 1970 000-9750 000 разные готовые проекты в наличии





Группа компаний "ДАР" Мешинские усадьбы Пестречинский вблизи н.п. Арышхазда 28 ИЖС 98 000-160 000 57 000-252 914 28498-45000 от 28100 Евгений Храмов: Данные 2019 года, по телефону не может сказать - не знает. 352 79 1970 000-9750 000 разные готовые проекты в наличии https://gruppadar.ru/catalog/myeshinskie-usadby/ 5-17 соток

Группа компаний "ДАР" Светлый берег Лаишевский рядос с. Сорочьи Горы 55 ИЖС от 32 000-62 000 31 036-45 000 28498-45000 от 28100 Евгений Храмов: Данные 2019 года, по телефону не может сказать - не знает. 115 31 1970 000-9750 000 разные готовые проекты в наличии http://poselki116.ru/index/svetlyi-bereg.html 6-13 соток

Группа компаний "ДАР" Благодатное Зеленодольский вблизи Загородный клуб, Новочувшский 10 ИЖС Евгений Храмов: новая очередь от 58 000-70 000 75 000-89 000 28498-45000 от 28100 Евгений Храмов: Данные 2019 года, по телефону не может сказать - не знает. 4 очереди 15 1970 000-9750 000 разные готовые проекты в наличии https://gruppadar.ru/catalog/blagodatnoe/ 5-14 соток от 7,2 Группа компаний "ДАР" Аэросити закрытого типа Лаишевский на границе села Большие Кабаны 12 ИЖС от 150 000-250 000 226 986-291 233 28498-45000 от 28100 Евгений Храмов: Данные 2019 года, по телефону не может сказать - не знает. 344 11 1970 000-9750 000 разные готовые проекты в наличии https://gruppadar.ru/catalog/bolshie-kabany/ 4,25-12 соток

Группа компаний "ДАР" Любимово Лаишевский в селе Каипы 28 ИЖС от 59 000-106 000 49 490-106 050 28498-45000 от 28100 Евгений Храмов: Данные 2019 года, по телефону не может сказать - не знает. 150 63 1970 000-9750 000 разные готовые проекты в наличии https://gruppadar.ru/catalog/kaipy/ 4,7-11,8 соток

Группа компаний "Новые земли" Мое Царицыно Казань, Советский район

0 ИЖС 325 000 370 000-530 000 не строят не строят, есть партнеры 600 20-30 не строят - http://nzkzn.ru/moecaricino 5-16 соток

Группа компаний "Новые земли" Новое Царицыно Казань, Советский район недалеко от поселка Чебакса 0 ИЖС от 130 000-150 130 000-140 000 не строят, есть партнеры не строят, есть партнеры 250 10 не строят, есть партнеры - http://nzkzn.ru/novoecaricino 5-8 сот

Компания "Невада РТ" Новые Сапуголи Лаишевский В км от "Столбищи", недалеко от Смарт Сити 16 ИЖС 40 000 - 61 000 40 000 не строят не строят, есть партнеры 600 4

не строят, есть партнеры http://sapugoli.ru/ 5-10 сот 5-10 сот Компания "Невада РТ" Новые Салмачи Пестречинский на границе с п. Салмачи 4,5 ИЖС 190 000 - 240 000 320 000-350 000 не строят не строят, есть партнеры около 1200 несколько

не строят, есть партнеры https://xn------cddpddbr5bcif8egg5rla.xn--p1ai/%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85 5-10 соток 4-10 и выше Компания "Невада РТ" Травкино Лаишевский 9 км от пос. Столбище по Атабаевской трассе



78 000-85 000 79 000 не строят не строят, есть партнеры 150 6 участка

не строят, есть партнеры http://xn--80aeshqgip.xn--p1ai/ 7-8 сот

Компания "Невада РТ" Солнечное Травкино Лаишевский 7 км от пос. Столбище по Атабаевской трассе



71 000 68 000-75 000 не строят не строят, есть партнеры 350 30%

не строят, есть партнеры https://zu16.ru/travkino2/ 5-13 соток

Компания "Невада РТ" Званка Пестречинский рядом с поселками Кощаково, Константиновка

ИЖС 215 000 263 750-266 000 не строят не строят, есть партнеры около 100 8

не строят, есть партнеры https://zu16.ru/zvanka/ 8 -9 соток

Компания "Невада РТ" Певчая Долина Пестречинский



ИЖС 110 000-120 000 120 000 не строят не строят, есть партнеры 91 17

не строят, есть партнеры https://zu16.ru/kamish/ 6-7 соток

Компания "Невада РТ" Усадьбы у Озера Высокогорский после Каймар

н/д 80 000 85 000 / 100 000 / 150 000 не строят не строят, есть партнеры около 800. Четыре очереди н/д не строят не строят, есть партнеры https://zu16.ru/chernishevka/ 5-13 соток

Компания "Невада РТ" Новые Саралы Лаишевский на берегу Камы



65 000 47 000-65 000 не строят не строят, есть партнеры около 600 50%

не строят, есть партнеры https://zu16.ru/sarali/ 5 -20 соток

Компания "Терра Групп" Радуга Лаишевский вблизи Зимняя горка, Родные просторы 25 ИЖС н/д Евгений Храмов: Обещали позвонить 2 раза, так и не позвонили. н/д н/д н/д 30 н/д

н/д http://ca05681.tmweb.ru/poselok.html в основном по 10 соток, но есть и больше

Физлицо Радуга

около Каип





50 000-65 000 индивидуально от проекта

90 н/д индивидуально от проекта



10-14 сот

Физлицо Восточное Лаишево

около г. Лаишево

ИЖС

45 000-48 000 индивидуально от проекта

н/д н/д индивидуально от проекта



9-10 сот

Физлицо Орел Гарден Лаишевский рядом с. Орел, Троицкое 24 ЛПХ 150 000 170 000 не строят не строят, есть партнеры около 480 50-60 не строят не строят, есть партнеры сайта нет 10 сот 10-15 сот. Физлицо Добрый Лаишевский вблизи Ново-Никольское, Казанская усадьба 37 ИЖС без дома не продают без дома не продают 31 796-54 014 в т. ч. за землю (8 сот) 30 826-53 284 в т. ч. за землю 66 2 готовых дома 6550 000-7400 000 в т.ч.земля 6300 000-7300 000 http://skdobraya.ru/dobroe/ 7-10 соток 8 сот

ДНТ "Барвиха" Высокогорский вблизи Семь озер, Паландия 10 ДНТ н/д н/д н/д н/д н/д н/д

н/д http://poselki116.ru/index/barviha.html 9 сот

ООО "Солнечная Долина" Бренд "Солнечная Долина"/Солнечная поляна пос. Мысовский Лаишевский 3,5 км. от г. Лаишево 52 ИЖС 65 000 35 000 (есть участки по акционной цене) строят партнеры до 30 000 руб/кв.м. около 21 000 905 (234 в очереди продажи) 33 строят партнеры до 30 000 руб/кв.м. 2000 000-2500 000 http://www.xn----itbfre0ao5h.xn--p1ai/ 5-23 сотки 10-36 сот. н/д Моркваши Village Верхнеуслонской Н.Моркваши 31 ИЖС только с домами только с домами 25 140-25 700 в т.ч.земля 22 800 (в т. ч. дом 175 кв.м+баня+земля 11 сот.) 8 2 4500 000-4700 000 4 000 000





ООО "Зеленый Берег" Зеленый берег Лаишевский около деревни Кзыл Иль 28 ИЖС 110 000-250 000 110 000-280 000 не строят, есть партнеры не строят 219 около 70 не строят, есть партнеры не строят http://zeleniy-bereg.ru/ 5-18 сот 4,42-84 ООО "Строй Инвест Консалт" Живописный (ранее - Лесная поляна) Советский район г. Казани севернее от Константиновки 0 ИЖС от 250-270 300 000-350 000 не строят не строят 270 16 не строят не строят https://xn--80adjkejilddgqmhdeig.xn--p1ai/object/lesnaya-polyana

6-12 сот. ООО "Строй Инвест Консалт" Ново-Никольское Лаишевский

25 ижс 65 000 65 390-71 093 не строят не строят 150 16 не строят не строят https://xn--80adjkejilddgqmhdeig.xn--p1ai/object/novo-nikolskoe

9-15 сот. ООО "Строй Инвест Консалт" Тихая гавань Казань





еще не продаются еще не продаются не строят не строят 50 Га еще не продаются не строят не строят https://xn--80adjkejilddgqmhdeig.xn--p1ai/objects



ООО "Строй Инвест Консалт" Ковалинская усадьба





ИЖС

300 000-400 000 не строят

30 Га

260-270 уч н/д, большой выбор не строят

http://ковалинскаяусадьба.рф/



ООО "Строй Инвест Консалт" Райан Высокогорский

10 СНТ от 90 000 90 000-103 875 не строят не строят 125 48 не строят не строят https://xn--80adjkejilddgqmhdeig.xn--p1ai/object/rayan

8-11 соток ДНТ Раздолье КП Семиозерская усадьба Высокогорский район располагается рядом с кп "Семь озер", кп "Барвиха" и ДНТ "Палландия". 25 ДНТ 95 000 100 000-110 000 не строят, есть партнеры 19 000-20 000 170 5 уч не строят, есть партнеры в зависимости от площади и материалов http://poselki116.ru/villages/semiozerskaya-usadba.html 8-16 сот.

физлицо ЖК «Монте Альто» Высокогорский район вблизи п. Высокая гора, д. Пермяки, Инеш, Эстачи. 20 нет данных н/д н/д н/д н/д 146,5 Га н/д

н/д https://krkgrouprussia.com/ru/project/zhiloy-poselok-monte-alto 5,10,15,20



Изумрудная долина Советский р-он возле поселка Нагорный 12 ИЖС н/д н/д н/д н/д 117 н/д

н/д http://gorod-zagorod.ru/kottedzhnye-poselki-v-g-kazan/kp-izumrudnyj-gorod.html от 7 сот



Заповедный берег Лаишевский возле села Русские Саралы, на берегу Мешинского лимана 43 ИЖС н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи

н/д, нет связи

н/д



Ханская Слобода Верхнеуслонский д. Покровка н/д нет данных н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи

н/д, нет связи http://kazan.zemlebaza.ru/poselki/hanskayasloboda/ н/д



экодеревня Эстачи Высокогорский деревня Эстачи 5 ИЖС 150 000 160 000-165 000 20 000-25 000 30 000-35 000 700 80-90

в зависимости от площади и материалов http://www.ostachi.ru/ 4-10 сот



КП "Новое Простоквашино" Лаишевский По соседству расположена деревня Каипы 20-25 ИЖС н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи 100 н/д, нет связи

н/д, нет связи http://doma116.ru/ 10 сот

ИП Мухамадиев Финат Алтын Камыш Пестречинский Первое мая 15 ИЖС 120 000 110 000-120 000 15 000 15 000 262 1 размежованный, есть варианты индивидуального межевания в зависимости от площади и материалов в зависимости от площади и материалов http://xn--80aa3adhd8a2cwae.xn--p1ai/#about-complex 5 сот

Финдом Тарлаши Лаишевский район Русское Никольское 30 ИЖС н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи 48 н/д, нет связи

н/д, нет связи http://www.xn----8sbkdd3aclg8ay.xn--p1ai/obj/3 от 11 сот



Сокуры Лаишевский район Родные просторы, Большие Кабаны - рядом 29 ИЖС н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи 86 н/д, нет связи

н/д, нет связи http://tatlands.ru/obj/2#!imain от 6 сот

ДК Усадьба Красная поляна Лаишевский Деревня Кзыл-Иль

вблизи р. Меша

ИЖС 60 000 60 000 не строят, есть партнеры не строят, есть партнеры 188+вторая очередь около 40 не строят, есть партнеры не строят, есть партнеры http://kpolyana.ru/ 6/9/8/10

ЗАО "Коттеджный поселок "Загородная усадьба" Примавера / "Загородная усадьба" Казань Приволжский 14 ИЖС не выделяют стоимость, сразу стоимость с домом только с домами 65 000 руб/кв. м в т. ч.земля 57 000 (в т. ч дом 170 кв. м+4 сот.) 151 (100 домов + 51 таун-хаусов) всего 35 Га 40% 10 млн таун хаусы,

18,5-26 млн дома. В т.ч. земля от 9700 000 www.primavera-kazan.ru 8/10/12/16 3-16 сот. Евгений Храмов: Хайруллин Рустем физлицо Белые горы Лаишевский Лаишево 43 ИЖС Евгений Храмов: один участок есть по 100 000 руб. 140 000 100 000 - 140 000 не строят, но есть участки с фундаментом и с цоколем не строят 62 17 не строят, но есть участки с фундаментом и с цоколем не строят https://bgkazan.ru/#kak-proehat 7,5-12 соток 7-9 сот.

Коттеджный клуб закрытого типа Ковалинский Лаишевский район Песчаные Ковали 23 ИЖС 319 000/350 000/400 000 350 000 / 500 000 н/д, изменились цены на строит. материалы 31 500 черновая;

38 000 с коммуникац. 129 около 30 3647 000 черн;

8800 000 предчитст; с землей 7 сот в зависимости от площади и материалов https://oao-skrs.ru/object/kovalinskiy 7-10 сот

ASG Каймары Высокогорский район Каймары 10 ИЖС 75000-110000 75 000-110 000 не строят, есть партнеры нет 1100 межуют под клиента не строят, есть партнеры нет https://zemlya-rt.ru/ н/д н/д ASG Новые Каипы Лаишевский район Каипы 20 ИЖС 70000-90000 75 000-90 000 не строят, есть партнеры нет 300 межуют под клиента не строят, есть партнеры нет https://zemlya-rt.ru/ н/д н/д ASG Новая Константиновка Казань рядом с Султан Ай 0 ИЖС 200000 200 000 не строят, есть партнеры нет 208 межуют под клиента не строят, есть партнеры нет https://zemlya-rt.ru/ н/д н/д ASG Новое Вознесенье Казань Новое Вознесенье 0 Земли населенных пунктов 290000 290 000 не строят, есть партнеры нет 176 межуют под клиента не строят, есть партнеры нет https://zemlya-rt.ru/ н/д н/д ASG Меридиан Казань Салмачи 0 Земли населенных пунктов 280000 280 000 не строят, есть партнеры нет 193 межуют под клиента не строят, есть партнеры нет https://zemlya-rt.ru/ н/д н/д АН "Пассаж" Восточное Державино Лаишевский вблизи с. Державино 35 ИЖС АН ликвидировано





245 н.д





10

АН "Пассаж" Орловское Лаишевский вблизи с.Орел 23 ИЖС АН ликвидировано





155 н.д





6,5/8/10 5-10 сот АН "Пассаж" Радужный Лаишевский с. Усады 35 ДНТ АН ликвидировано





140 продано





10

АН "Пассаж" "Чебакса" Ново-Царицыно (Бахчисарай) Советский район пос. Чебакса 27 ИЖС АН ликвидировано





н/д продано





5/6/8/10

АН "Пассаж" Габишево Лаишевский

18 ИЖС АН ликвидировано





н/д н/д





10 8 сот АН "Пассаж" Державинские просторы Лаишевский вблизи с.Державино 43 ИЖС АН ликвидировано





389







нарезка свободная

АН "Пассаж" Радово Высокогорский п.Радово 19 ИЖС АН ликвидировано





192





http://poselki116.ru/index/radovo.html 16/18/20 7-23 сот АН "Пассаж" Набережные моркваши Верхнеуслонский н.п. Набережные моркваши Николаева Наталья Николаевна: от Залесного 11 ИЖС АН ликвидировано







продано









ДК Триумф КП Фамилия Лаишевский расположен рядом с с.Сокуры 20 ИЖС признана банкротом





286 уч. Общая площадь 29 Га н/д



http://poselki116.ru/index/familiya.html

от 3,5 и выше. Возможно размежевание ДК Триумф КП Серебряное озеро Лаишевский район расположен рядом с озером Архиерейское 25 ИЖС признана банкротом





102 уч. Общая площадь 14 Га н/д



http://poselki116.ru/index/serebryannoe-ozero.html

7/9/10 сот. ДК Триумф Резиденция Обухово Лаишевский район недалеко от деревни Обухово, 23 ИЖС признана банкротом





331 уч. Общая площадь 42 Га н/д



http://poselki116.ru/index/rezidentsiya-obuhovo.html

6-26 сот ДК Триумф ЗК Счастливые дачи Лаишевский район Неподалёку от Серебряного озера 25 ИЖС признана банкротом





130 уч. Общая площадь 8 Га н/д



http://poselki116.ru/index/schastlivye-dachi.html

5,44-7,88 сот ДК Триумф КП Раздолье Лаишевский район находится в 500 метрах от н.п. Сингели 40 ДНТ признана банкротом





96 уч. , 23 га 25











таблица

Павел Кострикин партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» По ощущениям, действительно, Лаишевский район представлен большим числом игроков и предложениями, нежели остальные. Но могу сказать, что довольно много предложений фактически не на виду, реальную картину нарисовать сегодня не получится. Многие пытаются делать анализ, опираясь на открытые базы данных — но дай бог, если это половина реального предложения. Кризис на саму популярность районов не повлиял и, думаю, не повлияет. В кризис богатые богатеют, бедные беднеют — а хорошее хуже не становится. Рынок земли в настоящий момент ведет себя как больной с температурой. То в жар бросает, то в холод. Причем, в течение одного дня. То утром паника, и все начинают думать, куда бы деньги деть, то вечером озноб, и все думают, куда бы их спрятать. Вложение в землю — если говорить об инвестициях в момент кризиса — это ведь речь идет не о покупке десяти соток. Под инвестициями тут надо подразумевать покупку гектаров, десятки гектаров земли. И подобные вложения не бывают спонтанными, не важно, кризис или не кризис. Если это интересно, деньги есть, сделка интересная — сделка происходит. Если неинтересная, то нет. В кризис бывает, кто-то разорился, кому-то нужно бывает срочно профинансироваться, и он продает то, что, может быть, не продал бы раньше. В кризис чаще кто-то разоряется, и в итоге на рынок как раз попадают интересные объекты, их кто-то покупает. Я советую участок покупать, вне зависимости от того, кризис сегодня или нет. Если он нужен! Когда земля нужна, тогда ты ее и покупаешь. Подходящий ли сейчас момент для покупки? Вполне! Можно остаться в деньгах, в «кэше», а деньги обесценятся. Если начнется стагнация, но слегка припадут все сделки на рынке, но от этого тоже ничего хорошего не будет. Если участок нужен, покупать надо сейчас, и ни о чем не думать.

Руслан Садреев вице-президент некоммерческого партнерства «Гильдия риэлторов Республики Татарстан», директор ЮА «Премьер» На самом деле, предложения сегодня есть не только в Лаишевском в основном районе, есть немало участков в Советском, Зеленодольском районах и в Высокогорском районе то же самом. Достаточно много поселков сегодня строятся, но они просто не всегда официально обозначены под определенным брендом, одного именно застройщика. Мы как эксперты и практики в выборе недвижимости, включаем и частные строительные компании, и индвидуальных предпринимателей, строящих дома. Не надо забывать еще и про так называемую сельскую ипотеку с 2020 года, хотя в виду последних катаклизмов с валютой и вирусом все это ушло на второй план. Но закон-то принят, финансирование выделено, госпрограмму никто не отменял. Поэтому, дай-то бог, когда все это состояние сегодняшнее закончится (а надеюсь, что оно закончится, рано или поздно), то все мы вернемся к повседневной жизни, к сельской ипотеке, которая поможет нам купить землю и дом в пригороде. На самом деле, всплески и падения по спросу на все сегменты, включая земельные участки, квартиры, коммерческую недвижимость, можно констатировать в любой кризис. Судя по опыту 2008 и 2014 годов, всегда при экономических катаклизмах возникает бешеный спрос на недвижимость. Но потом, уже через несколько месяцев, этот спрос очень сильно снижается. И соответственно цена сначала растет, а потом начинает откатываться назад. Причем откатывается цена не только на прежние позиции, а еще и снижается, процентов на 10-15 проваливается от первоначальной стоимости. В нашем случае, сегодня все усугубляется еще тем, что на экономический кризис наложились коронавирус и пандемия. И самое страшное в этом для рынка недвижимости, что сроки окончания эпидемии неизвестны — когда мы вообще начнем возвращаться к нормальному рынку? Поэтому «кэш» сегодня в наибольшей цене. Потому что недвижимость, землю, покупают граждане, у которых есть ипотечные обязательства, кредиты, семьи. И все хотят не попасть в список неплательщиков, во-первых, и, во-вторых, остаться в ситуации, когда было бы что поесть, грубо говоря. Покупать участок прямо сейчас или подождать пару месяцев? Надо каждому для этого делать экономический план. И после этого принимать решение о покупке. С одной стороны покупать, конечно, надо, если объект действительно необходим (интересен для инвестирования в том числе) и есть свободные средства. Недвижимость — самая надежная инвестиция. Потому что надо же смотреть не только со стороны покупателя, но и со стороны продавца: продавец сейчас тоже может выставить на рынок объект, который он ранее не стал бы продавать! На мой взгляд, в результате могут появиться такие объекты, которые в другой экономической ситуации не вышли бы на продажу. И эти варианты могут стать интересными уже для потенциальных покупателей.

Рафаэль Сыражев владелец девелоперской компании «Невада РТ» Верхнеуслонский район — слишком далеко! И даже близость к таким девелоперским шедеврам нашей республики, как Свияжские холмы и Иннополис, к сожалению, никак не скрасит картины. Чтобы добраться из центра, хотя бы, до Набережных Моркваш, только в одну сторону понадобится около 1 часа в день, это еще при условии, что Московская трасса будет абсолютно свободна от вереницы транзитных большегрузов и при этом вас не остановили на досмотр сотрудники ДПС. Зеленодольское же направление уже давно не имеет поста ДПС, но оно не подходит для массового обрастания коттеджными поселками по другим причинам. Дело в том, что близость к большим угодиям Раифских и других заповедников района очень уменьшает перспективу успеха девелоперских проектов (если это проекты не рекреационной направленности). Мы рассматривали для своего земельного портфеля уже переведенный под ИЖС массив в восточной части Новой Туры, но шум с М7 напрочь охладил наше желание. Успешность проектов «Дубровка» и «Загородный клуб» безусловно обусловлена продуманной концепцией и близким расположением к трассе, но это уже завершенные проекты. Ситуация обоих упомянутых районов еще усложняется массовой застройкой многоэтажек в Осиново. Когда они будут сданы, как все эти люди смогут попасть одновременно в город через Горьковское кольцо?! И что там с мусоросжигательным заводом в итоге? Высокогорское направление, к сожалению, так же отстает и по развитию и по спросу. Там мы имеем коттеджный поселок «Усадьбы у озера», он отличный во всех отношениях (въездная группа, централизованный водопровод, два своих пруда на территории, прилегание к лесу, газ само собой), но вот дороже 80 тыс. за сотку (при ценности в 180 тыс.) продавать участки пока не получается. Мы виним во всем этом некоторых непорядочных собственников практически соседнего поселка Каймар, которые могут позволить себе демпинг цен, полученный в результате неисполнения обязательств по коммуникациям. В Пестричинском районе отличным спросом пользовался наш проект КП «Званка», но он слишком быстро завершился. Несмотря на большую стоимость, участки просто поглощались спросом, который подогревался «муравейником» — Константиновкой. Все проекты дальше «Званки», такие как КП «Певчая долина» (несмотря на их приемлемость по ценам и экологичную локацию), к сожалению, реализуются вялотекущими темпами. Поэтому соглашусь, что локомотивом топ-5 востребованности районов, конечно же, неизменно является Лаишевский, причем Атабаевская трасса уверенно обходит Оренбургский тракт. Коттеджные поселки «Травкино», «Солнечное Травкино», «Урмай» и «Никольские луга» в ближайшие 3—5 лет будут привлекать внимание большинства ценителей загородной жизни. Такие коттеджные поселки с сегментом ниже среднего (до 400—500 тыс. за участок), как показала практика кризисов 2008 и 2014 годов, прекрасно продаются всегда. Это именно та ценовая позиция, на которую у потребителя всегда найдется заначка (не потребуется участие банков и ущемления семейного бюджета) даже в самые тяжелые экономические времена. А раздутые цены квартир на текущий момент только будут помогать в этом нашему бизнесу. Единственная неприятность, которая беспокоила нас в Лаишевском направлении до прошлого года — это захоронения птичьего помета неподалеку от деревень Травкино и Никольское. Но нам в консолидации с местными жителями, экологическими надзорными органами и СМИ удалось отстоять эту напасть и оттеснить щупальца известной птицефабрики. Теперь зловонный помет массово вывозится куда-то за Сокуры.