Сиразетдинов Делюс Наилевич
Общая информация
Родился 26 июня 1978 г. в Казани.
Образование:
2000 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «Менеджмент»)
Трудовая деятельность:
1998-1999 гг. – экономист КУП «Мрамор»;
1999-2000 гг. — специалист 1 категории, отдел приватизации и ценных бумаг Министерства связи Республики Татарстан;
2000-2000 гг. – экономист КУП «Мрамор»;
2000-2002 гг. — экономист по ценным бумагам ОАО «Интеллектуальные Сети»;
2003-2007 гг. — финансовый консультант ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»;
2007-2008 гг. — брокер в Дилинговом центре ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»;
2008 год — генеральный директор ООО «Бетоника»;
2010-2011 гг. — заместитель генерального директора (по совместительству) ООО «КамаСтройИнвест» ;
2011-2015 гг. — генеральный директор (по совместительству) ООО «КамаСтройИнвест» ;
С 2015 года- генеральный директор (основное место работы) ООО «КамаСтройИнвест»;
С 2015 года — генеральный директор (по совместительству) ООО «Бетоника» .
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Каюма Насыри, 3
- Телефон: (843) 200-09-80
- Email: s.delus@kamastroyinvest.ru
- Сайт: www.kamastroyinvest.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018