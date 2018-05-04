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Сиразетдинов Делюс Наилевич

Строительство, Строительные компании
Сиразетдинов Делюс Наилевич Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился 26 июня 1978 г. в Казани.

Образование:

2000 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «Менеджмент»)

Трудовая деятельность:

1998-1999 гг. – экономист КУП «Мрамор»;
1999-2000 гг. — специалист 1 категории, отдел приватизации и ценных бумаг Министерства связи Республики Татарстан;
2000-2000 гг. – экономист КУП «Мрамор»;
2000-2002 гг. — экономист по ценным бумагам ОАО «Интеллектуальные Сети»;
2003-2007 гг. — финансовый консультант ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»;
2007-2008 гг. — брокер в Дилинговом центре ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»;
2008 год — генеральный директор ООО «Бетоника»;
2010-2011 гг. — заместитель генерального директора (по совместительству) ООО «КамаСтройИнвест» ;
2011-2015 гг. — генеральный директор (по совместительству) ООО «КамаСтройИнвест» ;
С 2015 года- генеральный директор (основное место работы) ООО «КамаСтройИнвест»;
С 2015 года — генеральный директор (по совместительству) ООО «Бетоника» .

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Каюма Насыри, 3
  • Телефон: (843) 200-09-80
  • Email: s.delus@kamastroyinvest.ru
  • Сайт: www.kamastroyinvest.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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