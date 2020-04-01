«Спрос будет после кризиса»: экс-соратник Роберта Мусина строит ТЦ на «Кварталах»

Компания Рустема Галиакберова из УК «Бугорос» планирует сдать торговый комплекс стоимостью свыше 100 млн в конце 2020 года

Фото: Максим Платонов

Универмаг на улице Чуйкова в Казани начала строить на собственном участке компания, принадлежащая бывшему исполнительному директору ОАО «DOMO» Рустему Галиакберову — владельцу обанкротившейся после краха «Татфондбанка» управляющей компании «Бугорос». О будущем ТЦ, новом проекте и уцелевших компаниях непотопляемого топ-менеджера Роберта Мусина — в материале «Реального времени».

Еще одна «коробка»



Как выяснило «Реальное время», Рустем Галиакберов приступил к строительству нового торгового центра на улице Чуйкова — на земельном участке площадью 0,42 га, который принадлежит учрежденному им в 2005 году ООО «Маршал». Разрешение на строительство было получено в декабре 2019 года, а сдать объект планируется в декабре 2020-го.

Проект торгового центра разработало ООО «ПСО Инжиниринг «СЛК Инвест Проект». Согласно информации, опубликованной на официальном сайте «СЛК Инвест Проект», площадь застройки под новым двухэтажным зданием составит 1 060 кв. м, а общая площадь помещений будущего торгового центра — 1 900 кв. м.

Любопытно, что эскизы фасадов универмага, выложенные на сайте проектной организации, не имеют ничего общего с картинками, представленными на информационном стенде у ворот стройки. Судя по всему, застройщик в процессе реализации принял решение сэкономить, и эффектное здание с «ломаным» козырьком и оригинальной отделкой фасада материалами, окрашенными в «экологические цвета» превратилось в банальную «коробку» без архитектурных излишеств в стилистике типовых советских универмагов 60—70-х годов прошлого века.

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Эскиз проекта

Информационный стенд Максим Платонов

Больше зданий — меньше места. Для парковки

Универмаг возводят впритык к красной линии застройки по улице Чуйкова, к западной границе участка, а с севера — впритык к другому двухэтажному зданию, которое также принадлежит ООО «Маршал». В нем располагается действующая станция техобслуживания автомобилей (СТО). В августе 2019 года ООО «Маршал» получило разрешение на техническое перевооружение СТО — с размещением там участка мойки. Со сдачей в эксплуатацию двухэтажного универмага резко увеличится «вес» коммерческой недвижимости, которой через ООО «Маршал» Рустем Галиакберов владеет на одном из самых привлекательных для бизнеса участков земли в Ново-Савиновском районе Казани. Стоит напомнить, что ему принадлежат также помещения в расположенном рядом бизнес-центре — общей кадастровой стоимостью 42,28 млн рублей.

Одновременно резко увеличится и нагрузка на парковку перед существующими и новым зданием, которое занимает почти вдвое большую площадь, чем СТО. Последняя, как следует из проекта технического перевооружения, разработанному также «ПСО Инжиниринг «СЛК Инвест Проект», после реконструкции будет занимать 720 кв. м из общей площади принадлежащего ООО «Маршал» участка, а общая площадь помещений в здании составит 1 340 кв. м. В результате для парковки посетителей обоих зданий останется лишь около половины имевшейся ранее территории.

Ни в ООО «Маршал», ни в управляющим им ООО «УК «ОКУН», ни в ООО «ПСО Инжиниринг «СЛК Инвест Проект» не согласились с ходу ответить на телефонный запрос «Реального времени» о предполагаемом количестве посетителей нового торгового центра и парковочных местах для них, а на аналогичный запрос по электронной почте, указанной сотрудницей приемной ООО «УК «ОКУН», ответ пока не получен.



Связаться с самим Рустемом Галиакберовым и другими руководителями не удалось — сотрудники упомянутых фирм их контакты не предоставили, а по телефонам, оставленным в приемных корреспондентом нашего издания, никто не перезвонил.

Поэтому можно только гадать, куда денут свои автомобили покупатели и предприниматели, которые арендуют торговые места на этих площадях. Ответ УК «ОКУН» будет опубликован по получении.



На запрос «Реального времени» о выдаче разрешения на строительство универмага на Чуйкова при видимом дефиците парковочных мест из пресс-службы Казгорисполкома пришел следующий ответ:

«Впервые ООО «Маршал» представило эскизное предложение на рассмотрение в Управление архитектуры и градостроительства в 2016 году. После внесения ряда поправок и доработки в 2019 документы на строительство здания универмага и техническое перевооружение СТО с размещением участка мойки легковых автомобилей согласованы. Количество парковочных мест соответствует местным нормативам градостроительного проектирования». Вместимость парковки — количество автомобилей — в исполкоме не указали.

«Это чуть больше, чем стрит-ретейл»



— Это чуть больше, чем стрит-ретейл, — оценила с учетом площади, приближающейся к 2 тыс. кв. м и наличия двух этажей строящийся торговый объект ООО «Маршал» директор компании «СтройИнвестКонсалтинг» Валентина Сахабеева, заметив, что спрос в нем могут иметь офисные помещения.

По ее оценке, стоимость строительства 1 кв. м подобного здания составляет от $800 до $1000. По текущему курсу ЦБ РФ (80,88 руб.) — от 64,7 тыс. руб. до 80,9 руб. за «квадрат». Получается, что застройщик инвестирует в универмаг на Чуйкова от 123 до 154 млн. рублей.

Генеральный директор агентства недвижимости «А-Development» Мурат Ахмеров оценил потенциальные вложения в инвестора скромнее — в 100 млн рублей (исходя из расчета по 50 тыс. руб. за квадратный метр).

По его мнению, торговые площади в этом здании будут пользоваться спросом, но не сейчас, а «когда кризис пойдет на спад»:

— Тогда ставки аренды на первом этаже можно прогнозировать в 800—1 000 рублей за квадратный метр, на втором — в 700—800. Поскольку в этом квартале практически нет жилья, за исключением строящегося жилкомлекса «Норвежский», тут может возникнуть вечерний приток посетителей — за счет тех, кто по Ленинской дамбе едет с работы в направлении кварталов. С учетом того, что универмаг будет расположен на первой линии улицы Чуйкова и при наличии парковки этот приток будет, я думаю, достаточным.

Наследники и преемники

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», микропредприятие ООО «Маршал», зарегистрированное Рустемом Галиакберовым в 2005 году, обладает уставным капиталом в 6,2 млн рублей. На конец 2018 года в нем числилось восемь работников, чистые активы предприятия составляли 26,2 млн, а денежный поток за год — 149,2 млн. При выручке от продажи свыше 6 млн рублей, компания закончила год с убытками, оценивавшимися в 1,6 млн руб. по данным ресурса rusprofile.ru, пик прибыльности компании пришелся на 2014 и 2015 гг., когда выручка составила соответственно 45 и 43 млн. рублей, а в год крушения «Татфондбанка» она упала вдвое — до 19 млн, а в 2017-м еще на 12,5 млн рублей.

Максимум прибыли — 3 млн рублей — организация получила также в 2015-м. В настоящее время коэффициент финансовой надежности фирмы rusprofile.ru оценивает в 0,32, поясняя, что «это может свидетельствовать о возникновении риска хронической неплатежеспособности организации, а также ее попадания в финансовую зависимость от кредиторов».

ООО «Маршал» находится в управлении ООО «УК «ОКУН», руководителем и единственным учредителем которой выступает Евгений Абрамов. Он же руководит учрежденными в 2015 и 2016 гг. и принадлежащими Рустему Галиакберову ООО «Метаслав Розница» (через аффилированные компании) и «Метаслав Логистика» (прямое владение). Отмежевавшись от компаний, участие в которых принимал Роберт Мусин, и обанкротив связанное с ТФБ ООО «УК «Бугорос», Галиакберов сохранил группу компаний «Бугорос», передав ООО «УК «ОКУН» в управление фирмы, которые занимаются сдачей в аренду и управлением недвижимостью ООО «Бугорос Аренда ПА» (Казань), «Бугорос Аренда Ч» (Набережные Челны), а заодно и казанское ООО «Метаслав» — «наследницу» АО «Татметалл», судя по информации на официальном сайте общества.

1 / 11 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов