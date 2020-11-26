Галиакберов Рустем Рашидович
Общая информация
Родился 24 июня 1961 года.
Образование
1984 г. — окончил Московский им. ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт, специальность «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства».
Трудовая деятельность
1984-1988 — ассистент кафедры Казанского филиала МЭИ.
1988-1989 — заведующий отделом молодежи Ленинского ЛК ВЛКСМ.
1989-1991 — 2-й секретарь Ленинского райкома комсомола.
1991-1996 — директор МП «Сталь».
1996-2000 — генеральный директор, председатель Совета директоров ЗАО УАЗ «Казань».
2000-2009 — генеральный директор ОАО «Татметалл».
Август-декабрь 2009 г. — генеральный директор ОАО «Камснаб».
Январь-июль 2010 г. — генеральный директор ООО «Управляющая компания БУГОРОС».
С июля 2010 г. — исполнительный директор ОАО «DOMO».
Награды и звания
«Заслуженный строитель Республики Татарстан».
Ведомственный нагрудный знак МЧС России «За заслуги» (2003).
Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005).
Медаль исполкома Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России» (2005).
Юбилейная медаль «90 лет профсоюзу работников государственных учреждений России» (2007).
Семейное положение: женат, имеет сына.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Лево-Булачная, 56
- Телефон: (843) 236-78-00
- Сайт: offi@domo.ru
Дата последнего обновления: 26.11.2020