Новая жизнь Иске-Таш: Москва потратит 200 миллионов на реставрацию старинной мечети в Казани

Спор — на кого лягут затраты по возрождению мусульманского храма начала XIX века — выиграла республика

Как выяснило «Реальное время», в старинной казанской мечети Иске-Таш в Ново-Татарской слободе скоро начнется полноценная реставрация. Зданию вернут его купола, усилят фундамент, заменят окна и изменят планировку. Возможность возродить знаковый мусульманский храм, построенный купцом Утямышевым в 1802 году, появилась после того, как мечеть перешла на баланс Росимущества как федеральный памятник. На все работы будет выделено порядка 200 млн рублей.



Отделить минарет от мечети

Заказчиком восстановления казанского храма, как удалось выяснить «Реальному времени», выступает федеральная «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». В этот понедельник ведомство объявило тендер на разработку проекта реставрации «объекта культурного наследия федерального значения «Минаретное завершение мечети Иске-Таш» за 7,5 млн рублей.

Почему в документации речь только о минарете? Объяснение кроется в несколько странной постановке сооружения на охрану как объекта культурного наследия. Дело в том, что здание мечети — это ОКН республиканского значения, а минарет, который сооружен прямо на его крыше, — тоже памятник, но уже федеральный.

Правовые нестыковки устранили в прошлом году, когда Межрегиональное территориальное управление Росимущества подало иск к Минземимущества РТ и Комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани. Истец требовал признать право собственности Российской Федерации на земельный участок и здание по ул. М. Гафури, 34а — то есть на всю мечеть Иске-Таш целиком. Заявление одобрили.

Рассказать подробнее о планах реставрации храма в дирекции не смогли — в Москве сослались на всеобщую изоляцию сотрудников и временную невозможность ответить на письменный запрос редакции. Поэтому подробностями поделились в руководстве мечети.

Примерно три месяца назад мечеть посетили федеральные эксперты по сохранению объектов культурного наследия — осмотрели здание и обсудили предварительные детали реставрации

Зданию вернут купола и изменят планировку

Точки над i расставил имам Иске-Таш Надир хазрат Шаймуратов. По его словам, федеральное ведомство действительно отреставрирует весь храм полностью.

— Это только говорится, что «минаретное завершение». Касательно разных назначений минарета и здания, одно время такое действительно было. Причем такое разделение было в нескольких мечетях Казани. Сейчас полностью и само здание, и минарет — это памятник федерального значения, — комментирует Надир хазрат. — Прошлогодний суд — это скорее формальная процедура, поскольку все закончилось примирением сторон. Будет легче, если Россия полностью возьмет на себя реставрацию. Все понимали, что речь идет о сумме порядка 200 млн рублей, но кто бы их дал на эту мечеть? А тут Российская Федерация помогает.

Примерно три месяца назад мечеть посетили федеральные эксперты по сохранению объектов культурного наследия — осмотрели здание и обсудили предварительные детали реставрации.

— Реставрировать будут все полностью — от фундамента до полумесяца. Насколько мы знаем, будут ломать все. Останется четыре стены, усилят фундамент, проведут его диагностику и так до самого верха. Оконные проемы, внутренние перегородки… Также мечеть изначально была двухкупольной. Эти купола до сих пор есть, но они находятся на чердаке. Их будут вытаскивать. После того, как откроют купола, в мечети будет просто два больших зала, а не как сейчас, — поделился подробностями Надир хазрат.

Вторым имамом мечети Иске-Таш третий год работает известный духовный деятель Рамиль Юнусов, покинувший свой пост в 2012 году на фоне скандала после покушения на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова. «Реальное время» подробно рассказывало о том, как опальный имам вернулся в республику и в ряды членов ДУМ РТ, что стоит за этим назначением и как на него отреагировала мусульманская общественность.

Вторым имамом мечети Иске-Таш третий год работает известный духовный деятель Рамиль Юнусов. Фото kazanweek.ru

Основатель — «богобоязненный и горячий поклонник наук»

Мечеть Иске-Таш иногда называют Девятой соборной мечетью или Старокаменной. Историю создания культового сооружения, построенного в 1802 году на средства купца Утямышева, рассказывает кандидат исторических наук, популяризатор татарской истории Айрат Файзрахманов, который провел немало исследований по Ново-Татарской слободе.

— Почти одновременно с первой махаллей Ново-Татарской слободы возникла и вторая, объединявшая мусульман, заселявших территорию от левой стороны современной улицы Эш Урам на востоке, улицы Камиля Якуба на севере, улицы Татарстан на западе и улицы Меховщиков на юге. Здесь также с середины XIX века существовала деревянная мечеть, на месте которой в 1802 году малмыжский первой гильдии купец Габдулла Абдулсалямович Утямышев возвел большой каменный храм (ныне ул. М. Гафури, 34а), — рассказывает историк.

Утямышев был большим благотворителем, построившим на доходы от своих текстильных мануфактур в деревне Маскара (ныне Кукморский район РТ) десятки мечетей по России. По характеристике Марджани, он имел следующие качества: «Никто с ним не может соперничать как по уровню богатства, так и по щедрости, к тому же весьма богобоязненный и горячий поклонник наук и просвещения».

Основатель рода был женат на сестре первого татарского просветителя Габденнасыра Курсави. Сыновья: Исмаил — известный богослов, Ибрагим и Исхак — известные купцы, имевшие свое дело в слободе. Внук Мухаммадгариф учредил в слободе казанскую мануфактуру «Утямышев и К°», построил в начале XX века бязекрасильную фабрику, открыл мыловаренное производство — самое крупное промышленное предприятие Казани.

Правнук Исмагил — гласный городской Думы, являлся членом ряда общественных комиссий, благотворительных обществ, известным и уважаемым человеком в городе. Что интересно, нынешний куратор проекта реконструкции слободы — заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров — является прямым потомком этого рода.

Мечеть Иске-Таш в начале XX века. Фото karaakkosh.com

От династии Амирхановых и советского периода до наших дней

— Городская легенда гласит, что мечеть построена на братской могиле солдат, которые защищали Казань от войск Ивана Грозного в 1552 году. Раньше на этом месте стоял камень, отсюда и название мечети. Но есть и вторая версия, согласно которой там захоронены участники Пугачевского восстания, в котором принимали активное участие жители Ново-Татарской слободы. Не исключена и версия о том, что при закладке здания строители использовали камень от одной из древних разрушенных завоевателями казанских мечетей. Там не проводились археологические раскопки, так что информацию надо перепроверять, — рассказывает Айрат Файзрахманов.

С начала XIX века вплоть до 1921 года духовными наставниками прихода были представители древней и прославленной династии Амирхановых, к которой в том числе относится известный всем Фатих Амирхан. То есть отец, дед и прадед великого татарского писателя были имамами Иске-Таш. Также при мечети работало достаточно известное медресе «Амирхания», в которой в свое время преподавал Гаяз Исхаки. По словам Айрата Файзрахманова, стоящая сейчас рядом с мечетью гимназия, по сути, является наследницей просветительских традиций этого медресе.



— Стоит отметить, что это была самая большая по численности община в Казани — к ней было приписано около 1,5 тысячи мусульман. Для сравнения, в общине мечети Марджани было порядка 300—400 человек. В основном членами общины были бедные люди: все же Ново-Татарская слобода — это рабочая окраина, — вспоминает Айрат Файзрахманов.

В 30-е годы XX века Иске-Таш перестала функционировать как мечеть — там находились складские помещения меховой фабрики. В 40-е годы в здании располагался госпиталь, а затем, вплоть до начала 90-х, размещалась художественная школа. Верующим мечеть вернули только в 1994 году.

