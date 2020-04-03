Новый глава УФСБ по Татарстану: «Контрразведка знает, что конца света не будет»

Генерал-лейтенант Игорь Хвостиков приступил к работе в Казани

В Казани официально представили нового руководителя регионального Управления ФСБ Игоря Хвостикова. По данным источников «Реального времени», в Татарстан он прибыл еще на прошлой неделе, успел познакомиться с коллективом, а вчера в компании гостя из центрального аппарата ФСБ встретился с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Из оперов в генералы



Вакансия главного чекиста Татарстана открылась с отставкой Динара Хамитова. В феврале он отметил 65-летие и был вынужден оставить пост начальника УФСБ по РТ. «Динар Газизович завершает свою работу в службе государственной безопасности, уже 40 лет проработал. Он будет работать моим советником», — анонсировал это событие президент Татарстана.

Накануне бывший начальник УФСБ уже в ранге президентского советника присутствовал на встрече Рустама Минниханова с новым главой управления — генерал-лейтенантом Игорем Хвостиковым. Ради его представления в Казань прибыл один из руководителей центрального аппарата ФСБ, уточнили источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Рабочая встреча прошла в здании правительства Татарстана. Ее детали не раскрываются.

Если у Динара Хамитова была репутация самого закрытого VIP-силовика Татарстана, то 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Хвостикова считают одним из самых медийных руководителей в системе органов федеральной безопасности. За плечами генерала — 30 лет службы. Уроженец Черкесска Ставропольской области в 1992-м закончил Высшую школу КГБ СССР и за 10 лет прошел путь от оперативника до первого замначальника управления ФСБ по родному Ставропольскому краю.

Вакансия главного чекиста Татарстана открылась с отставкой Динара Хамитова. В феврале он отметил 65-летие и был вынужден оставить пост начальника УФСБ по РТ. Фото kazanfirst.ru

В ноябре 2012-го в ранге полковника он возглавил управление Федеральной службы России по Пензенской области, где уже через месяц собрал журналистов на пресс-конференцию. На ней упомянул о деле подозреваемого в государственной измене, связанном с технологиями вооружения, остановился на вкладе ФСБ в борьбу с коррупцией, включая дело местного министра сельского хозяйства, а еще пошутил: контрразведка знает все и ее начальник авторитетно заявляет — конца света не будет.

О личном полковник почти не говорил, но похвалил спортивную инфраструктуру Пензы, предполагая, что ни в одном регионе столько бассейнов нет. «Я с детства занимался плаванием, люблю плавать. Люблю природу. Надеюсь, найдется время и для занятий спортом», — рассказывал журналистам Игорь Хвостиков в 2012-м. С учетом карантинных мер достоинства татарстанской спортиндустрии оценить комплексы Татарстана, пережившие Универсиаду и водный мундиаль, генерал-лейтенант сможет нескоро. А вот умение Хвостикова распознавать людей и завоевывать доверие подчиненных актуальны уже сейчас.

Прибыл из региона, где «отсутствует уличная преступность»

Впрочем, в Пензе будущий глава УФСБ по Татарстану проработал меньше четырех лет: в марте 2016-го получил новое назначение — в Грозный. Тогда, представляя Хвостикова в Чечне, генерал-полковник ФСБ России Александр Татько отмечал большой вклад своего предшественника в борьбу с проявлениями терроризма и подчеркивал положительный опыт властей республики по борьбе с бандподпольем. Тогда Татько объявил — с этим злом покончено.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях писал о высокой оценке со стороны руководства Национального антитеррористического комитета. Фото news.mail.ru

Спустя полгода глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях писал о высокой оценке уже со стороны руководства Национального антитеррористического комитета, упоминая что на встрече с замруководителя аппарата НАК присутствовал начальник УФСБ по ЧР и зампред республиканской антитеррористической комиссии Игорь Хвостиков.

«С начала года не совершено ни одного преступления террористической направленности. Общество поддерживает усилия руководства республики, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма. У бандитов нет никакой социальной базы. Это способствует развитию экономики Чечни, привлечению инвестиций отечественных и зарубежных фирм и фондов», — отмечал Кадыров, подчеркивая — интерес Чечни с большим интересом изучают духовенство и силовые ведомства иностранных государств.

В декабре 2019-го на торжествах в честь 20-летия УФСБ Кадыров говорил, что, благодаря тесному взаимодействию сотрудников федеральной службы с обществом, органами власти и коллегами-силовиками «в Чечне сохраняется низкий уровень криминогенной обстановки, отсутствует уличная преступность, пресекаются любые преступления террористической направленности».

25 марта 2020 года на главный пост ФСБ в Чечне в рамках ротации назначили другого Игоря — Кочнева из Тюмени. А генерала Хвостикова с благодарностью проводили в Татарстан. На тот момент указ президента страны об этих назначениях еще не был опубликован. Но в работе офицеров такое не редкость. Так что уже на прошлой неделе новый руководитель прибыл в Казань.

Заметим, в феврале к работе в Татарстане приступил и новый глава регионального управления Следкома по Татарстану, полковник юстиции Валерий Липский, ранее служивший в Подмосковье и Башкирии. Оба ставленника Москвы на ключевых постах в силовых ведомствах до сих пор никаких связей с Татарстаном не имели.

В феврале к работе в Татарстане приступил и новый глава регионального управления Следкома по Татарстану, полковник юстиции Валерий Липский. Фото tatarstan.sledcom.ru

Сорванный теракт в воинских частях и 85 объявленных в розыск



Одним из самых резонансных дел УФСБ Татарстана за прошлый год стало задержание в августе нижнекамских водителей «Яндекс.Такси», подозреваемых в диверсиях с массовым отравлением ядом военнослужащих МВД и ФСБ через ведомственные столовые и похищения сотрудников ради военных секретов. По версии спецслужб, оба являлись сторонниками запрещенной в РФ организации «Исламское государство».

А буквально 20 февраля 2020 года татарстанское управление ФСБ официально сообщило о задержании троих подозреваемых в создании ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». По версии следствия, они «планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений», включая незаконную добычу денег на дорогу в Сирию.

В прошлом году силовики Татарстана выявили восемь членов международных террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ), принимавших участие в вооруженном конфликте на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований, а также в вербовке в них бойцов, и в публичных призывах к терроризму. Об этих результатах совместной работы ФСБ и МВД в Татарстане сообщал в своем отчете парламенту республики министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

Согласно его докладу, за последние 5 лет в международный розыск объявлены 85 татарстанцев, ранее выехавших в Сирию. А за 2019-й совместно с ФСБ выявлено 52 преступления террористического характера на территории республики (против 45 в 2018 году) и 7 преступлений экстремистской направленности (против 34 в 2018 году).

За 23 упомянутых выше преступления ответственны лидеры и участники ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), причем 11 фактов касались финансирования терроризма, два — публичных призывов к нему. Также предметом следствия стал единичный призыв к насильственному захвату власти.

В прошлом году силовики Татарстана выявили восемь членов запрещенных международных террористических организаций. Фото tatarstan.ru

Были возбуждены 20 уголовных дел в отношении сторонников международного экстремистского религиозного объединения «Ат-такфир Валь-Хиджра» (запрещено в РФ), которые также подозревались в финансировании террористов (9 фактов), а еще — в склонении и вербовке участников международных террористических организаций.

Перекрыты четыре канала нелегальной миграции, которыми успели воспользоваться 3 тысячи гастарбайтеров. Среди мигрантов оказались 22 приверженца международных террористических организаций.