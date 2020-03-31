Аналитика «Реального времени»: цены на популярные лекарства в Казани выросли на 6% за месяц

Аналитическая служба «Реального времени» регулярно проводит мониторинг цен на лекарства в казанских аптеках. Во время пандемии коронавируса, как выяснилось, медикаменты из списка наиболее популярных, который составляет агентство DSM Group, заметно подорожали. Связан ли рост цен с ажиотажным спросом на противовирусные препараты или это результат следствия обвала рубля — однозначно сказать нельзя. Во всяком случае, в цене выросли прежде всего импортные препараты для лечения хронических заболеваний, а не прописываемые при гриппе и простуде.

Рост цен — до 29% за год

События последних недель, вызвавшие повышенный спрос практически на все товары первой необходимости, не обошли стороной и лекарства. За последние 3-4 недели, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», в Казани подорожали все наиболее популярные лекарственные препараты. Исключением стал лишь один препарат — «Ингавирин» — который рекламируется как противовирусное средство при гриппе и ОРВИ. Остальные лекарства в рамках исследования подорожали по-разному: от 1 до 10%, а общая стоимость «лекарственной корзины» (по одной упаковке каждого из самых популярных лекарств) выросла на 6% — с 13,8 до 14,6 тысячи рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года набор самых популярных лекарств (всего их в списке 20 штук) подорожал на 8%. Причем динамика за год очень показательна, но разнонаправлена. Так, несмотря на то, что некоторые лекарства за год даже подешевели (например, на 4% снизилась стоимость «Алфлутопа», применяемого при остеохондрозе), основная масса медикаментов подорожала, причем очень ощутимо. Рост годовой стоимости достигает 29% — в случае с «Линексом» для лечения дисбактериоза. Близки к рекордным, кроме того, результаты «Анаферона» — он подорожал на 25%.

В марте прошлого года цены на лекарства тоже менялись, но не так ощутимо. При этом восемь препаратов тогда напротив подешевели, а подорожали девять, но в пределах 5%.

За последние 3-4 недели в Казани подорожали все наиболее популярные лекарственные препараты. Фото trkterra.ru

Больше всего цены выросли на импорт

Возвращаясь к очень сильному росту цен в марте этого года, отметим, что самый большой скачок составил 10%. Интересно, что такой рост касается препарата, никак не связанного с коронавирусом и ОРВИ: речь идет об «Актовегине», применяемом при деменции, постинсультных когнитивных нарушениях, а также при нарушениях периферического кровообращения. Причиной подорожания явно стал не повышенный спрос, а то, что производитель лекарства — зарубежная компания, Takeda Pharmaceutical со штаб-квартирой в Японии. Возможно, на нем сильнее сказалось ослабление рубля.

На два лекарства зафиксирован 9%-ный рост, одно из них относится к категории отхаркивающих средств и применяется в том числе при болезнях легких — бронхите, пневмонии, бронхиальной астме. Это — «Лазолван». Помимо того, что спрос на него может быть повышенным в условиях эпидемии COVID-19, лекарство еще и производится в Италии — так что росту поспособствовали, скорее всего, сразу оба фактора. Другой препарат с ростом стоимости на 9% — из категории жаропонижающих и обезболивающих средств, это нестероидный противовоспалительный «Найз», который чаще применяют для уменьшения интенсивности боли. Препарат производят за рубежом — в Индии, так что и тут дело, судя по всему, в смене курса рубля.

На 8% подорожал «Терафлю», который заявляется как препарат «от гриппа и простуды». Препарат также зарубежного производства, однако основное действующее вещество у него — парацетамол, так что ему есть дешевые альтернативы. Замыкает пятерку самых подорожавших лекарств «Конкор», права на который также принадлежат зарубежной компании. Сам препарат при этом используется при хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, стабильной стенокардии. Заболевания сердечно-сосудистой системы, как и болезни органов дыхания, напомним, являются фактором отнесения человека к группам риска по коронавирусу.



Самый значительный рост оказался не у препаратов, традиционно ассоциируемых с лечением от гриппа и ОРВИ, а у популярных средств для лечения хронических заболеваний. В условиях самоизоляции, видимо, люди закупаются этими лекарствами впрок. Фото srgazeta.ru

Российские «противовирусные» дорожают не настолько сильно

Лекарства, показавшие рекордный рост за год, по результатам месяца также подорожали, но не так сильно. «Линекс» вырос в цене на 5%, гомеопатический «Анаферон» — на 4%. Другой препарат, заявляемый как средство для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ — «Кагоцел» — за месяц подорожал на 2%. «Арбидол», в рекламе которого уже успели нарушить закон «О рекламе», указав на эффективность против коронавирусной инфекции, за месяц показал рост в цене на 5%, за год — на 15%. Наконец, еще один из популярнейших «противовирусных» препаратов — «Эргоферон», который производится той же компанией, что и «Анаферон», и является гомеопатическим средством, подорожал за месяц на 3%.

В основном же самый значительный рост оказался не у препаратов, традиционно ассоциируемых с лечением от гриппа и ОРВИ, а у популярных средств для лечения хронических заболеваний. В условиях самоизоляции, видимо, люди закупаются этими лекарствами впрок, опасаясь, что не смогут легко купить их в будущем. Но основной объединяющей чертой большинства самых подорожавших препаратов все же стал фактор их производства за рубежом. Так что лекарства, похоже, растут в цене не только и не столько из-за ажиотажного спроса, в основном рост связан с падением стоимости рубля.

Тем не менее до конца причины подорожания не ясны, ведь импортных препаратов на фармрынке еще много, а в цене выросли лишь отдельные позиции. Возможно, здесь есть предмет для разбирательства ФАС. К тому же не стоит забывать о разнице в ценовой политике различных аптечных сетей.

Стоимость наиболее востребованных в РТ лекарств, руб.

наименование 27.03.2020 02.03.2020 29.03.2019 27.02.2019 Изменение за месяц Изменение за год Изменение за март 2019 АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП 1689,24 1542,09 1419,75 1411,50 10% 19% 1% АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10 1621,29 1529,25 1685,25 1678,50 6% -4% 0% АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС №20 262,96 252,21 210,25 213,50 4% 25% -2% АРБИДОЛ КАПС., 100 МГ № 20 527,80 502,31 457,00 458,00 5% 15% 0% ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ №7 505,55 505,55 481,67 499,91 0% 5% -4% КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10 266,43 260,43 241,00 243,00 2% 11% -1% КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/О 75 МГ+15.2 МГ №100 232,12 219,75 205,25 211,75 6% 13% -3% КЕТОСТЕРИЛ ТБ П/О №100 3010,11 2838,50 3051,32 3026,57 6% -1% 1% КОНКОР ТАБЛ. П.П.О. 10МГ №30 303,32 284,25 282,50 280,00 7% 7% 1% ЛАЗОЛВАН СИРОП, 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ № 1 218,81 200,84 197,50 199,00 9% 11% -1% ЛИНЕКС КАПС. № 16 393,09 373,50 304,46 294,25 5% 29% 3% НАЙЗ ТБ 100 МГ №20 210,40 193,50 188,00 183,75 9% 12% 2% НО-ШПА ТБ 40 МГ №24 116,18 112,97 114,24 109,11 3% 2% 5% НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП.ЯЧЕЙК.КОНТУР № 10 89,41 88,41 86,11 85,61 1% 4% 1% ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24 191,50 181,00 181,00 181,00 6% 6% 0% ТЕРАФЛЕКС КАПС №100 2186,83 2079,75 1972,25 1950,25 5% 11% 1% ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ОРАЛН Р-РА 22,1 Г №10 415,07 385,07 376,25 372,50 8% 10% 1% ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р НАРУЖ 1% 10 МЛ №1 608,66 579,41 517,25 525,50 5% 18% -2% ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20 408,00 394,75 332,75 348,25 3% 23% -4% ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 300 МГ №100 1360,00 1318,00 1207,96 1246,71 3% 13% -3% Стоимость набора лекарств, по одной продаваемой единице (упаковке) 14.616,74 13.841,52 13.511,74 13.518,66 6% 8% 0%