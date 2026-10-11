В Татарстане зафиксирован масштабный сбой в работе онлайн‑сервисов

Особенно остро пользователи ощущают недоступность «Яндекс Пэй» — на этот сервис приходится почти пятая часть всех жалоб

В Татарстане зафиксирован масштабный сбой в работе онлайн‑сервисов — об этом свидетельствуют данные мониторинга на платформе DownDetector.

Жители региона массово сталкиваются с проблемами доступа к популярным интернет‑сервисам, из‑за чего число жалоб за последние сутки превысило 1,3 тысячи, а пик обращений пришелся на ночные часы. Особенно остро пользователи ощущают недоступность «Яндекс Пэй» — на этот сервис приходится почти пятая часть всех жалоб, также фиксируются сложности с работой сети «Магнит», сервисов Яндекса, платформы «Дом с Алисой» и «Кинопоиск».

В запросах пользователей часто фигурируют проблемы с доступом к «Госуслугам», перебои в работе интернета и локальные сбои в Казани. Статистика показывает, что подавляющее большинство инцидентов — это общие сбои, доля которых достигает 66%, тогда как на сбои отдельных сайтов приходится 33%.

Между тем сервис «Яндекс Такси» полностью возобновил работу в Казани — в этом лично убедился журналист издания «Реальное время», успешно оформив тестовый заказ через приложение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня ночью БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире, его работа была полностью остановлена, сообщили в компании. Пострадавших нет, службы устраняют последствия.

— Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы, — сообщили в «Яндексе».

Дмитрий Зайцев