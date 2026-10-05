Минцифры вернулось к идее платного международного трафика в 5G

Минцифры ведет переговоры с операторами о плате за пользование свыше 50 Гб в сетях 5G

Фото: Мария Зверева

Власти вновь обсуждают введение платы за международный трафик в мобильных сетях. Минцифры ведет переговоры с операторами о плате за пользование свыше 50 Гб в сетях 5G. Об этом «Ъ» рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, но у операторов пока нет технического решения для реализации. «Сроки могут сдвинуться», — добавил он. Еще один собеседник «Ъ» говорит, что вопрос с повестки не снимался, но конкретного решения нет. Реализовать плату в 5G «технически невозможно», так как трафик сейчас идет через LTE-сеть.

Весной Forbes писал, что Минцифры просило операторов до 1 мая 2026 года ввести плату 150 рублей за гигабайт международного трафика сверх лимита в 15 Гб. Позже источники «Ъ» сообщали, что власти не планируют вводить плату до осенних выборов в Госдуму. Перед Минцифры поставлена задача снизить использование россиянами VPN.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone. Сейчас сеть пятого поколения запущена в 16 городах России.

Алсу Сабирзанова