Сибагатуллин Фатих Саубанович

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва

Родился в с. Апазово Арского района ТАССР.

Образование:

Окончил Казанский ветеринарный институт им. Н.Э.Баумана (1973 г.), Саратовскую высшую партийную школу (1987 г.), Казанский государственный финансово-экономический институт (2005 г.)

Трудовая деятельность:

1966 -1973 гг. — рабочий в совхозе «Ватан» Арского района.

1973 — 1974 гг. — главный ветврач в совхозе «Бишнинский» Зеленодольского района.

1974 — 1976 гг. — главный ветврач колхоза «Чапаев».

1976 — 1980 гг. — председатель колхоза «Правда» Балтасинского района.

1980 — 1983 гг. — второй секретарь Балтасинского райкома КПСС.

1983 — 1984 гг. — председатель Арского райисполкома.

1984 — 1990 гг. — первый секретарь Мамадышского райкома КПСС.

1990 — 1991 гг. — председатель Мамадышского райсовета.

1990 — 1995 гг. — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

1995 — 1996 гг. — заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

1996 — 2007 гг. — глава администрации Нурлатского района РТ и г. Нурлат.

2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.

2006 — 2006 гг. — глава муниципального образования «Нурлатский муниципальный район».

2007 — 2011 гг. — депутат Государственной думы РФ пятого созыва, член Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета по углеводородному сырью.

С 2011 г. — депутат Государственной думы РФ шестого созыва.

С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Доктор ветеринарных наук. Профессор.

Действительный член Международной Академии информатизации, член-корреспондент Международной академии информатизации, действительный член Академии гуманитарных наук, действительный член Академии инженерных наук РФ, действительный член Академии инженерных наук РФ.

Награжден орденом Дружбы народов, золотой медалью «За выдающиеся заслуги в агропромышленном комплексе России».

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