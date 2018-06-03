Сибагатуллин Фатих Саубанович
Общая информация
Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва
Родился в с. Апазово Арского района ТАССР.
Образование:
Окончил Казанский ветеринарный институт им. Н.Э.Баумана (1973 г.), Саратовскую высшую партийную школу (1987 г.), Казанский государственный финансово-экономический институт (2005 г.)
Трудовая деятельность:
1966 -1973 гг. — рабочий в совхозе «Ватан» Арского района.
1973 — 1974 гг. — главный ветврач в совхозе «Бишнинский» Зеленодольского района.
1974 — 1976 гг. — главный ветврач колхоза «Чапаев».
1976 — 1980 гг. — председатель колхоза «Правда» Балтасинского района.
1980 — 1983 гг. — второй секретарь Балтасинского райкома КПСС.
1983 — 1984 гг. — председатель Арского райисполкома.
1984 — 1990 гг. — первый секретарь Мамадышского райкома КПСС.
1990 — 1991 гг. — председатель Мамадышского райсовета.
1990 — 1995 гг. — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.
1995 — 1996 гг. — заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.
1996 — 2007 гг. — глава администрации Нурлатского района РТ и г. Нурлат.
2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.
2006 — 2006 гг. — глава муниципального образования «Нурлатский муниципальный район».
2007 — 2011 гг. — депутат Государственной думы РФ пятого созыва, член Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета по углеводородному сырью.
С 2011 г. — депутат Государственной думы РФ шестого созыва.
С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
Доктор ветеринарных наук. Профессор.
Действительный член Международной Академии информатизации, член-корреспондент Международной академии информатизации, действительный член Академии гуманитарных наук, действительный член Академии инженерных наук РФ, действительный член Академии инженерных наук РФ.
Награжден орденом Дружбы народов, золотой медалью «За выдающиеся заслуги в агропромышленном комплексе России».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 103265, г. Москва, Охотный ряд, 1
- Телефон: +7(495) 692-23-17
Дата последнего обновления: 03.06.2018