Спрос на новые iPhone в России остался на уровне прошлогодней модели

Чаще всего берут смартфоны Pro Max, а среди конфигураций лидируют версии с 256 ГБ памяти

Фото: Динар Фатыхов

Предзаказы на новую линейку iPhone у большинства продавцов электроники в России практически не отличаются от показателей прошлой модели. Структура покупок остается схожей: чаще всего берут смартфоны Pro Max, а среди конфигураций лидируют версии с 256 ГБ памяти. Участники рынка связывают сдержанные ожидания с ростом цен и почти незаметными изменениями в новинке Apple.

«Коммерсантъ» узнал у продавцов о спросе на новые модели. В restore говорят, что спрос на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max остался на уровне прошлого года. Самым популярным цветом оказался бургунди, а в топ-3 спроса вошли iPhone 18 Pro Max на 512 ГБ (29,5% от всех предзаказов), iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ (20,1%) и iPhone 18 Pro на 512 ГБ (14,8%).

В «М.Видео» и Wildberries предзаказы также остались на уровне прошлого года. Представитель «М.Видео» добавил, что покупатели чаще выбирали конфигурацию с памятью 256 ГБ и цветом бургунди. В компании полагают, что эти модели сохранят лидерство, поскольку наиболее доступны по цене.

По сравнению с запуском предыдущей модели видно снижение спроса, и это ожидаемая динамика, подчеркнул представитель группы закупок Telecom Mobile CL «Ситилинка» Сергей Мазуров. Общий спрос, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году, полагает он: изменения в новой модели нельзя назвать революционными, а ценник вырос.

В России iPhone 18 Pro стоит от 147 тыс. рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. рублей. Цены на первый складной iPhone Duo начинаются от 245 тыс. рублей, а базовый iPhone Duo — от 299,9 тыс. рублей, но его предзаказы в России пока не начались.

При этом у других игроков спрос на новинки вырос. В МТС отмечают рост на 31% по сравнению с прошлым годом: 75% всех заказов пришлось на iPhone 18 Pro Max, 22% — на iPhone 18 Pro и еще 3% — на iPhone 18 Duo. На «Яндекс Маркете» количество покупок iPhone 18 Pro Max оказалось в 1,2 раза выше, чем iPhone 17 Pro Max, а продажи iPhone 18 Pro остались на уровне iPhone 17 Pro. Для сравнения: предзаказы линейки iPhone 17 годом ранее оказались в три раза выше, чем у предыдущей модели, и превысили 136 тыс. штук.



Дмитрий Зайцев