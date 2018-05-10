Зубарев Вячеслав Викторович

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Генеральный директор ООО УК «ТрансТехСервис», депутат Государственного совета РТ пятого созыва

Родился в г. Златоуст Челябинской области. Окончил Челябинский политехнический институт по специальности «автомобили и трактора».

Трудовая деятельность:

1981 — 1983 гг. — мастер на заводе двигателей ПО «КамАЗ».

1983 — 1989 гг. — начальник цеха ПО «КамАЗ».

1989 — 1991 гг. — начальник производственного комплекса ПО «КамАЗ».

1991 — 1993 гг. — начальник отдела ПО «КамАЗ».

1993 — 2008 гг. — генеральный директор ООО «ПФ „ТрансТехСервис“.

2008 г. — председатель совета директоров ООО „УК “ТрансТехСервис».

1999 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва, член комиссии по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и внешних связей.

С 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, член комитета по законности, регламенту и депутатской этике.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном совете Республики Татарстан.

Член комитета Государственного совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», почетными грамотами Администрации г. Набережные Челны, префектуры «Центральная» г. Набережные Челны, Администрации Московского района г. Казани, комитета по физической культуре и спорту РТ, торгово-промышленной палаты региона «Закамье», памятным знаком «Человек — золотое сердце», памятным знаком и дипломом «Благотворитель года 2007», нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», памятным знаком и свидетельством «За активное участие в жизни Палаты и успешное развитие бизнеса» Торгово-промышленной Палаты региона «Закамье», почетной грамотой Комитета Республики Татарстан по физической культуре и спорту «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в республике».

Женат, воспитывает четверых детей.

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