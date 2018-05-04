Список персон

Шадриков Александр Валерьевич

Гос. ведомства, Министерства
Шадриков Александр Валерьевич

Общая информация

Родился 01 января 1977 года

Образование:

1998 год — Казанский государственный педагогический институт ( специальность «преподаватель физики и информатики»)

2006 год — Чувашский государственный университет ( специальность «юрист»)

Трудовая деятельность:

1998-2001 гг.- инженер программист Дрожжановского отделения Сбербанка Республики Татарстан
2001-2002 гг. — начальник отдела экономики Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан в Дрожжановском районе
2002-2005 началь гг. — начальник Бюро технической инвентаризации Дрожжановского района
2006-2011 гг. — заместитель Главы Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
2011-2013 гг. -заместитель Главы администрации Засвияжского района города Ульяновска, Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска — заместитель Главы администрации города
2013 -2013 гг. — заместитель Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района по инфраструктурному развитию
2013 г.- и.о Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
2013г. — Руководитель Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
2013 — 2018 гг — Глава Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

С февраля 2018 года — Министр экологии и природных ресурсов РТ

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, 75
  • Email: eco@tatar.ru
  • Сайт: +7(843) 267-68-01

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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