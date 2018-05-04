Шадриков Александр Валерьевич
Общая информация
Родился 01 января 1977 года
Образование:
1998 год — Казанский государственный педагогический институт ( специальность «преподаватель физики и информатики»)
2006 год — Чувашский государственный университет ( специальность «юрист»)
Трудовая деятельность:
1998-2001 гг.- инженер программист Дрожжановского отделения Сбербанка Республики Татарстан
2001-2002 гг. — начальник отдела экономики Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан в Дрожжановском районе
2002-2005 началь гг. — начальник Бюро технической инвентаризации Дрожжановского района
2006-2011 гг. — заместитель Главы Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
2011-2013 гг. -заместитель Главы администрации Засвияжского района города Ульяновска, Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска — заместитель Главы администрации города
2013 -2013 гг. — заместитель Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района по инфраструктурному развитию
2013 г.- и.о Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
2013г. — Руководитель Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
2013 — 2018 гг — Глава Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
С февраля 2018 года — Министр экологии и природных ресурсов РТ
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, 75
- Email: eco@tatar.ru
- Сайт: +7(843) 267-68-01
Дата последнего обновления: 04.05.2018