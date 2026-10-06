Новости экономики

11:34 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Объем онлайн-продаж за 2025 год в России превысил 13 трлн рублей

14:25, 06.10.2026

Показатель составляет свыше 20% розничного товарооборота

Объем онлайн-продаж за 2025 год в России превысил 13 трлн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Россия стала лидером среди 20 крупнейших мировых рынков по темпам развития электронной торговли. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

В 2025 году объем онлайн-продаж составил более 13 трлн рублей, или свыше 20% розничного товарооборота. При этом около 70% всех цифровых продаж приходится на цифровые платформы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рост рынка связан с активным развитием отечественных платформ и сервисов, а также увеличением проникновения интернета в регионах.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что по итогам первого полугодия 2026 года общий объем онлайн-продаж в России составил 7,2 трлн рублей.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансыТехнологииITБизнес

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть638.7
  • Нижнекамскнефтехим44.95
  • Казаньоргсинтез45.3
  • КАМАЗ55.7
  • Нижнекамскшина32.1
  • Таттелеком0.573