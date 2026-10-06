Объем онлайн-продаж за 2025 год в России превысил 13 трлн рублей

Показатель составляет свыше 20% розничного товарооборота

Фото: Динар Фатыхов

Россия стала лидером среди 20 крупнейших мировых рынков по темпам развития электронной торговли. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

В 2025 году объем онлайн-продаж составил более 13 трлн рублей, или свыше 20% розничного товарооборота. При этом около 70% всех цифровых продаж приходится на цифровые платформы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рост рынка связан с активным развитием отечественных платформ и сервисов, а также увеличением проникновения интернета в регионах.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что по итогам первого полугодия 2026 года общий объем онлайн-продаж в России составил 7,2 трлн рублей.

Зульфат Шафигуллин