«Макс» запустил опросы в каналах мессенджера

Владельцы iOS‑смартфонов могут публиковать опросы только через мобильную веб‑версию приложения

Фото: Динар Фатыхов

Национальная платформа «Макс» добавила возможность создавать и проводить опросы для авторов каналов, сообщили в пресс-службе компании.

Обновление уже доступно пользователям Android‑устройств, а также десктопной и веб‑версий мессенджера. Владельцы iOS‑смартфонов могут публиковать опросы через мобильную веб‑версию приложения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для создания опроса администратору канала нужно нажать на скрепку внизу экрана и выбрать опцию «Опрос». После этого необходимо ввести вопрос, варианты ответов, указать количество допустимых вариантов и отправить его подписчикам.

Пользователи смогут голосовать, видеть результаты и при необходимости менять свой ответ — если такая настройка включена автором. Завершить опрос может только создатель или администратор с соответствующими правами.

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Зульфат Шафигуллин