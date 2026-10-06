Григоренко: экспорт российских IT-решений вырастет минимум на 15%

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году рост IT-экспорта также составил 15%, и выразил надежду, что в этом году показатель будет не ниже

Объем экспорта отечественных IT-решений по итогам 2026 года вырастет не менее чем на 15% к прошлому году. Об этом на форуме «Цифровые решения» заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что в прошлом году рост IT-экспорта также составил 15%, и выразил надежду, что в этом году показатель будет не ниже.

По словам Григоренко, число отечественных продуктов в реестре российского ПО за шесть лет выросло в пять раз. Сейчас их более 30 тысяч. Отрасль, отметил он, работает «на полную мощность».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оборот цифровых компаний превысил 21 трлн рублей.

Алсу Сабирзанова