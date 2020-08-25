Халимов Ренат Азатович
Общая информация
Родился 17 августа 1975 года.
Образование
Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (бакалавриат), Манчестерский университет Метрополитан в Великобритании (магистратура), Школу бизнеса Фукуа при университете Дьюка по программе МВА (США), получил дополнительное образование в Гарвардском университете (США) и Китайско-Европейской Бизнес Школе (Шанхай).
Трудовая деятельность
2007—2008 гг. — занимал должности менеджера по продажам и маркетингу в компании Cavendish Group (Великобритания).
2008 — 2016 гг. — занимал должности специалиста, начальника отдела, начальника управления взаимодействия с инвесторами, а затем заместителя генерального директора ОАО ОЭЗ «ППТ «Алабуга».
2016 — 2018 гг. — руководитель компании по производству нефтехимических продуктов «Полихим Системс»(Германия) в г. Набережные Челны.
С 23 августа 2018 г. — генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис».
Член Совета директоров АО «ОЭЗ Иннополис», Совета директоров АО «Иннополис», Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», Наблюдательного совета ГАУ «ИТ-парк».
Награжден благодарностью президента РТ.
Победитель гранта правительства РТ на подготовку и переподготовку кадров РТ в российских и зарубежных образовательных и научных центрах (2006 г.).
Входит в кадровый резерв президента РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, РТ, г. Иннополис, ул. Университетская, 7
- Телефон: (843) 200-07-01
- Сайт: http://www.innopolis.com/
Дата последнего обновления: 25.08.2020