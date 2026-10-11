Книга IT-предпринимателя и бывшего сотрудника Google Андрея Дороничева вошла в топ-5 бизнес-литературы

На «Литрес» было продано 1764 электронных и аудиокниг за месяц, книга показала лучший старт среди бизнес-книг за пять лет

Фото: Реальное время

Книга предпринимателя Андрея Дороничева «Новая версия: Измени себя, не изменяя себе» показала лучший старт среди бизнес-книг в сервисе «Литрес» за пять лет. За первые 30 дней после выхода пользователи купили 1764 экземпляра электронной и аудиоверсии. Аналитики сравнили поштучные продажи книг категории «Бизнес» за 2022–2026 годы и не нашли более высокого результата за этот период.

Книга вышла 21 августа 2026 года в издательстве «Альпина Паблишер». К началу октября читатели приобрели более 3200 экземпляров. В годовом рейтинге бизнес-литературы «Литрес» книга заняла четвертое место по количеству продаж и седьмое по выручке. При подсчете аналитики суммировали продажи электронной и аудиоверсии, но не учитывали чтение по подписке.

До выхода «Новой версии» лучший результат за первые 30 дней показывала книга Татьяны Мужицкой «Переговоры по душам. Простая технология успешной коммуникации», которая вышла в конце декабря 2023 года. Третью позицию в рейтинге стартовых продаж занимает «Путь одного агентства. Том 2» Олега Торбосова, поступивший в продажу в апреле 2025 года.

Дороничев построил книгу вокруг идеи, что человек может менять карьеру и образ жизни, не отказываясь от прежних ценностей. Автор предлагает подход, который используют при разработке продуктов: сначала определить свои приоритеты и представить желаемое будущее, затем проверить разные варианты с помощью небольших экспериментов. В книге Дороничев также рассказывает о собственном пути — от начала карьеры в Москве до работы в Google и предпринимательства в Кремниевой долине. Ранее он руководил развитием YouTube Mobile, а теперь развивает компанию BIOPTIC, которая применяет искусственный интеллект для поиска молекул-кандидатов для будущих лекарств.



Екатерина Петрова