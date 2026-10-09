Рустам Минниханов: Татарстан вложит 5 миллиардов рублей в развитие ИИ

Раис Татарстана подчеркнул стратегическую роль ИИ, отметив, что республика рассматривает его как один из важнейших драйверов экономического роста

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с приветственным словом на пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке» в рамках форума «Цифровые дни Иннополиса».

— Прежде всего хочу поблагодарить вас, наших уважаемых федеральных гостей, за участие в форуме «Цифровые дни Иннополиса». Символично, что данный форум проводится здесь, первом в современной России городе, созданном специально для развития информационных технологий, — отметил Рустам Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана подчеркнул стратегическую роль искусственного интеллекта, отметив, что республика рассматривает его как один из важнейших драйверов экономического роста и повышения качества жизни людей.

— Татарстан рассматривает искусственный интеллект как один из важнейших драйверов экономического роста и повышения качества жизни людей. В текущем году мы приняли республиканскую программу развития искусственного интеллекта. В ближайшие 5 лет вложим в это направление 5 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на подготовку кадров, научные исследования и создание инфраструктуры для устойчивого технологического роста. Мы понимаем, что готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта нужно со школьной скамьи. Эту работу мы выстраиваем системно, — заявил раис республики.

В ходе пленарного заседания участники обсудят единую модель перехода от экспериментов к системному внедрению искусственного интеллекта в образование и науку — от государственной стратегии и регулирования до конкретных технологий, пилотных проектов и механизмов масштабирования.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Напомним, «Цифровые дни Иннополиса» (Digital Innopolis Days) — главный форум Университета Иннополис, который проходит с 2021 года. За 5 лет международный форум об искусственном интеллекте, робототехнике и образовании объединил 15 107 очных участников из более 500 городов России и 30 стран, а 1 325 экспертов выступили с образовательными лекциями.

Ранее сообщалось, что татарстанский ИИ-сервис вошел в реестр отечественного ПО. Платформой уже пользуются министерства республики.

Алсу Сабирзанова