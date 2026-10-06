Мишустин: оборот цифровых компаний превысил 21 трлн рублей

Дмитрий Григоренко добавил, что вклад IT-отрасли в ВВП за шесть лет вырос вдвое, а выручка аккредитованных IT-компаний за три года увеличилась почти на 70%

Совокупный оборот российских цифровых компаний в прошлом году превысил 21 трлн рублей, прирост составил почти 20%. Об этом на форуме «Цифровые решения» заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства России.

Он отметил, что рынок услуг связи вырос на 13% — до 2,5 трлн рублей, число базовых станций достигло 1 млн. В сентябре запущены сети 5G на действующих частотах LTE в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. Три компании уже выпустили свыше 10 тыс. базовых станций.

По словам Мишустина, строятся 42 центра обработки данных с инвестициями более 280 млрд рублей. Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей ИИ, принят закон о поддержке их развития.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко добавил, что вклад IT-отрасли в ВВП за шесть лет вырос вдвое, а выручка аккредитованных IT-компаний за три года увеличилась почти на 70%. В реестре отечественного ПО уже более 30 тыс. решений, а интернет-трафик на человека в России в 1,5 раза выше среднемирового.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал создание в России единой нейросети для сферы образования. По словам президента, платформа должна объединить единые программы и учебники, чтобы помочь преподавателям ориентироваться в их многообразии.

Алсу Сабирзанова