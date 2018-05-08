Шагалеев Руслан Ринатович

Общая информация

Родился 3 апреля 1980 в г. Уфа (Республика Башкортостан).

Образование:

2003 год — Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) (специальность «инженер» )

Трудовая деятельность:

В 2000 г. — оператор пульта управления в службе автоматизированных систем управления и вычислительной техники в нефтегазодобывающем управлении «Уфанефть».

В 2002 г. — слесарь КИП и автоматики по 5 разряду в нефтегазодобывающем управлении «Уфанефть».

В 2003 г. — слесарь КИП и автоматики по 4 разряду в Нефтегазодобывающем управлении «Уфанефть».

В 2003 — 2004 гг. — инженер в нефтегазодобывающем управлении «Уфанефть».

В 2004 — 2005 гг. — консультант, ООО «Компания корус консалтинг» (г. Санкт-Петербург).

В 2005 — 2008 гг. — трейдер, старший трейдер, ЗАО «Раф-Брокер» (г. Москва).

В 2008 — 2009 гг. — руководитель проектов в дирекции по региональному развитию, ООО «Скартел» (г. Москва).

В 2009 — 2010 гг. — руководитель проектов в управлении Приволжского федерального округа, ООО «Скартел».

В 2010 — 2014 гг. — руководитель Приволжского федерального округа, директор по региональному развитию, директор по развитию сети, руководитель проектов, территориальный директор ООО «Скартел».

В мае-декабре 2014 г. — менеджер проекта в частной компании с ограниченной ответственностью «МАРСФИАД КЭПИТАЛ ЛТД» (г. Москва).

В 2015 г. — руководитель отдела экспортных продаж, ООО «Феникс-Девелолмент» (г. Санкт-Петербург), генеральный директор ООО «Лэйс».



В 2015 — 2016 гг. — заместитель руководителя Исполнительного комитета муниципального образования город Иннополис Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

С ноября 2016 г. — мэр муниципального образования город Иннополис Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

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