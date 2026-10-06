Татарстанский ИИ-сервис вошел в реестр отечественного ПО

Платформой уже пользуются министерства республики

Первая российская платформа искусственного интеллекта для госорганов «ГосПромпт» из Татарстана включена в реестр отечественного ПО. Это позволяет использовать ее на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

Ассистент охватывает 66 сценариев отраслевых задач, умеет работать с офисными документами и презентациями, интегрирован с правовыми системами и анализирует данные внутри организации. Платформа объединяет работу 15 нейросетей: она сама выбирает модель под конкретный запрос пользователя.

Разработчики утверждают, что особое внимание уделено защите данных — доступны облачный режим на российских серверах и развертывание в закрытом контуре заказчика без выхода во внешние сети.

Платформой уже пользуются министерства Татарстана, а недавно на базе «ГосПромпта» запустили ассистента педагога в московской электронной школе.

Напомним, весной сообщалось, что татарстанских учителей начали переобучать по программе повышения квалификации по теме развития искусственного интеллекта.

Зульфат Шафигуллин