Татарстанский ИИ-сервис вошел в реестр отечественного ПО
Платформой уже пользуются министерства республики
Первая российская платформа искусственного интеллекта для госорганов «ГосПромпт» из Татарстана включена в реестр отечественного ПО. Это позволяет использовать ее на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.
Ассистент охватывает 66 сценариев отраслевых задач, умеет работать с офисными документами и презентациями, интегрирован с правовыми системами и анализирует данные внутри организации. Платформа объединяет работу 15 нейросетей: она сама выбирает модель под конкретный запрос пользователя.
Разработчики утверждают, что особое внимание уделено защите данных — доступны облачный режим на российских серверах и развертывание в закрытом контуре заказчика без выхода во внешние сети.
Платформой уже пользуются министерства Татарстана, а недавно на базе «ГосПромпта» запустили ассистента педагога в московской электронной школе.
Напомним, весной сообщалось, что татарстанских учителей начали переобучать по программе повышения квалификации по теме развития искусственного интеллекта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».