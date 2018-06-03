Фаррахов Айрат Закиевич

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва

Родился в г. Агрыз ТАССР.

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет (1993 г.), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, магистр государственно-общественного управления (2011 г.), Московскую школу управления «Сколково», Executive MBA (2016 г.)

Трудовая деятельность:

1986 — 1988 гг. — Военная служба по призыву в Вооруженных силах СССР.

1992 — 1993 гг. — Республиканская клиническая больница Минздрава Республики Татарстан, медбрат.

1993 — 1995 гг. — Казанский государственный медицинский институт(клиническая ординатура), ординатор.

1995 — 2006 гг. — Республиканская клиническая больница Минздрава Республики Татарстан, врач-хирург, заместитель главного врача по хирургической помощи, заместитель главного врача по медицинской части;

2006 — 2007 гг. — Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани, начальник Управления здравоохранения г. Казани.

2007 — 2013 гг. — Министерство здравоохранения Республики Татарстан, министр здравоохранения Республики Татарстан.

2013 — 2014 гг. — Министерство здравоохранения Российской Федерации, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации.

2014 — 2016 гг. — Министерство финансов Российской Федерации, заместитель министра финансов Российской Федерации.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным званием «Заслуженный врач Республики Татарстан» (2008 г.), почетными грамотами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Минздравсоцразвития Российской Федерации (2008 г.), Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2010 г.), знаком отличия «За заслуги» 8 управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2011 г.), медалями «За содружество во имя спасения» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (2011 г.), Республики Татарстан «За доблестный труд» (2013 г.), нагрудным знаком «Золотой крест» Федерального медико-биологического агентства, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2015 г.).

Советник 3 класса Указом Президента РФ от 21.04.2015 № 203 (2015 г.).

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