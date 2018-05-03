Салахов Мякзюм Халимулович

Общая информация

Президент Академии наук РТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в п. Соколовка Кустанайской области. Окончил Казанский государственный университет по специальности «физика» (1973 г.).

Трудовая деятельность:

1976 — 1977 гг. — младший, старший научный сотрудник физфака КГУ.

1985 — 1993 гг. — доцент, профессор, заведующий кафедры оптики и спектроскопии физфака КГУ.

2001 — 2002 гг. — проректор по финансовым вопросам КГУ.

2002 — 2010 гг. — ректор КГУ (Казанский (Приволжский) федеральный университет).

2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член Комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.

2005 — 2010 гг. — председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

2010 — 2014 гг. — президент Казанского (Приволжского) федерального университета.

С июня 2014 г. — президент Академии наук РТ.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, член Президиума Государственного Совета РТ, член Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам. Председатель специализированного Совета по защите докторских диссертаций.

Заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заслуженный профессор Казанского университета.

Награжден орденом им. М. Ломоносова, нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник Министерства внутренних дел Республики Татарстан», благодарственными письмами Президента РТ, медалями «За доблестный труд», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Автор около 200 научных работ.

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