В «Яндексе» снова сообщили о сбоях в работе «Алисы AI» и умного дома

Дата-центры «Яндекса» третий раз за неделю подверглись атаке беспилотников

В «Яндексе» заявили о повторных перебоях в работе нейросети «Алисы AI», а также сервисов умного дома и умных устройств. Причиной вновь стало повреждение инфраструктуры дата-центров компании. Об этом пресс-служба сообщила ТАСС.

В компании добавили, что инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления работы сервисов. Неполадки наблюдались 9 октября: часть функций «Алисы AI» стала временно недоступна, а ответы нейросети могли приходить с задержкой.

Дата-центры «Яндекса» третий раз за неделю подверглись атаке беспилотников. 8 октября компания сообщала о повреждении центра обработки данных в Сасово Рязанской области, 9 октября — в Калуге. Сегодня, 11 октября, поврежден ЦОД во Владимире — он полностью остановил работу.

Дмитрий Зайцев